بفائدة 18%.. بنك البركة يطرح شهادة ادخارية بأعلي سعر فائدة في مصر

أعلن بنك البركة بمصر عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل لـ 18% سنويًا، تحت مسمى “صك البركة”.

وأوضح البنك أنه في حالة رغبة العميل الحصول على العائد تراكمي “أي في نهاية مدة الـ 10 سنوات”، سيكون العائد من الصك بنسبة 18% الأعلى حاليًا داخل السوق المصرفي المحلي، بمعنى في حالة إيداع مبلغ 100.000 جنيه فإن العائد المحقق على هذا المبلغ بعد مرور 10 سنوات سيكون 180.000 جنيه بواقع 18.000 جنيه سنويًا.

دورية صرف العائد من صك البركة

وفي حالة عدم رغبة العميل الحصول على العائد التراكمي من الشهادة بنهاية المدة 10 سنوات، سيكون متاح أمامه اختيار دورية صرف العائد المناسبة له والمتاحة من البنك وهي كالتالي:

دورية صرف العائد كل 3 أشهر ستكون الفائدة بنسبة 10.25%.

دورية صرف العائد النصف سنوي “كل 6 أشهر” ستكون الفائدة بنسبة 10.5%.

دورية صرف العائد سنويًا بنسبة 11%.

دورية صرف العائد التراكمي بعد مرور 10 سنوات كاملة من اليوم التالي من شراء الصك.

ويتم احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، والحد الأدنى لشراء صك البركة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويكون العائد من الصك إسلامي بدورية صرف العائد التالية، “ربع سنة، نصف سنة، عائد سنوي، عائد تراكمي في نهاية المدة”، ويتم عمل تسوية في نهاية كل عام مالي.

كما أوضح البنك أنه في حالة اختيار العميل صرف العائد التراكمي في نهاية المدة لا يجوز له الحصول على 50% من العائد المجمع من الصك بعد مرور 5 سنوات من عمر الصك، ولكن عليه انتظار أخر المدة للحصول على العائد كامل بعد مرور 10 سنوات كاملة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك البركة مصر أعلن خلال الفترة السابقة طرح شهادة ادخارية بأجل 3 أعوام بأعلى عائد شهري، حيث تقدم تلك الشهادة الجديدة عائد شهري متغير لا تقل نسبته عن 14%، ويبدأ الحد الأدنى للإيداع، والتمتع بمميزات تلك الشهادة الجديد بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

والهدف من تلك الشهادة تقديم منتجات مصرفية تنافسية تشجيعًا للعملاء من مختلف الفئات للبدء في التخطيط المالي والادخار وتحقيق الاستقرار المالي.

وأعلن الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة الإسلامي حازم حجازي، أن إطلاق الشهادة الجديدة يعكس قدرة البنك على المنافسة بشكل قوي داخل السوق المصري الواعد من خلال تقديم العديد من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات قاعدة كبرى من العملاء وتتماشي مع سياسات البنك المركزي المصري المالية.

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