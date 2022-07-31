للمصريين بالخارج.. وسائل استثمار الدولار الآمن في مصر وسعر الفائدة عليها

أعلنت العديد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري عن إتاحة بعض من الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية أمام عملائها من المصريين العاملين بالخارج الذين يرغبون في استثمار أموالهم أو جزء منها بالدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني أو اليورو الأوروبي أو الجنيه الاسترليني أو الجنيه الأسترالي إلى جانب توفير أوعية أدخارية بالعملة المحلية “الجنيه”.

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تنفرد 3 بنوك محلية بتقديم شهادات بآجال مختلفة بالعملات الأجنبية مخصصة للمصريين العاملين بالخارج بالدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي تحت مسمى “بلادي” التي تعد أعلى عائد مقدم حتى الوقت الراهن على الأوعية الادخارية المتاحة مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة حصلوا خلال عام 2016، على موافقة البنك المركزي المصري لإصدار شهادات بلادي بالدولار لإتاحة سعر عائد مجزي للمصريين العاملين بالخارج بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أبنائهم القصر.

ولا تزال تلك البنوك تقدم نفس العائد المرتفع على الشهادات المطبق منذ عام 2020 دون تغيير أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الدولار منذ شهر مارس السابق، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

يتم اصدار شهادات بلادي بـ 4 أنواع من العملات المختلفة، وهي كالتالي:

الدولار الأمريكي.

العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

الجنيه الإسترليني.

الدولار الأسترالي.

شروط البنوك على تلك الأوعية الادخارية المختلفة واحدة من حيث نسبة الفائدة ودورية صرف العائد والحد الأدنى لشراء الشهادة على مستوى لـ 3 بنوك.

تفاصيل شهادات بلادي بالعملات الأجنبية

بالنسبة لأجل شهادات بلادي فهي تتراوح ما بين عام، و3 أعوام، و5 أعوام، ويشترط للعميل لشراء تلك الأوعية الادخارية أو الوديعة فتح حساب بالدولار.

شهادات بلادي بالدولار الأمريكي

أجل الشهادة عام واحد، نسبة الفائدة 2.1% سنويًا، دورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 دولار، لا يجوز كسر الشهادة أو استردادها إلا بعد انتهاء آجالها.

شهادة بلادي لأجل 3 سنوات، نسبة الفائدة 2.15% سنويًا، بدورية صرف العائد نصف عام، الحد الأدنى للشراء 100 دولار، لا يتم استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

شهادة بلادي 5 سنوات نسبة الفائدة 2.2% بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى للشراء 100 دولار، لا يتم استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

شهادات بلادي بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”

شهادة لأجل عام بنسبة فائدة 0.5%، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى للشراء 100 يورو، لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي لأجل 3 سنوات باليورو، بفائدة 0.75% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى للشراء 100 يورو، لا يجوز استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم شرائها.

شهادة بلادي باليورو لأجل 5 سنوات بنسبة الفائدة 0.85% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى للشراء، لا يجوز استرداد قيمتها إلا بعد مضي عام اعتبارًا من اليوم التالي من شراء الشهادة.

شهادات بلادي بالدولار الأسترالي

شهادة بلادي لأجل عام بفائدة 1.25% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار أسترالي، ولا يجوز استرداد قيمتها طوال فترة سريانها.

شهادة لأجل 3 سنوات، بفائدة 1.35%، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، الحد الأدنى للشهادة 100 دولار أسترالي، ولا يجوز استرداد قيمتها إلا بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من اليوم التالي من شراء الشهادة.

شهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 1.45% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، والحد الأدنى لفتح الشهادة 100 دولار أسترالي، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضى عام اعتبارًا من اليوم التالي من شراء الشهادة.

شهادات بلادي بالجنيه الإسترليني

شهادة بلادي لأجل عام، بفائدة 0.5% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 جنيه إسترليني، ولا يجوز استرداد قيمتها طوال فترة سريانها.

شهادة لأجل 3 سنوات، بفائدة 0.75% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 جنيه إسترليني، ولا يجوز استرداد قيمتها إلا بد مضى 6 أشهر من اليوم التالي من شرائها.

شهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 0.85% سنويًا، بدورية صرف العائد كل 6 أشهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 جنيه إسترليني، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة إلا بد مضى عام من اليوم التالي من شراء الشهادة.

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