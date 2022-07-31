تفاصيل قروض شراء الدراجات البخارية والتروسيكل من بنكي مصر وقطر الوطني

أعلن بنكي مصر وقطر الوطني الأهلي مصر QNB عن تقديم قروض للعملاء لشراء الدراجات البخارية والتروسيكل بهدف مساعدة الشباب في استخدامها للحصول على فرصة عمل أو توفير وسيلة للتنقل بدلًا من السيارة.

ويتيح بنك مصر قرض لشراء التروسيكل بينما يقدم بنك QNB قرض لتمويل الدراجات البخارية بكافة أنواعها بشروط محدودة من حيث القيمة وفترة السداد ومعدل الفائدة المقررة.

يتيح البنكين تلك القروض لتلك الفئات:

الموظفين العاملين في القطاع العام.

موظفي القطاع الخاص.

أصحاب المهن الحرة.

مستندات الحصول على القروض

صورة إيصال مرافق حديث.

شهادة توضح مفردات الراتب الشهري معتمدة من جهة العمل.

تحويل الراتب على البنك أو بضمان إثبات الدخل في حالة كان الشخص من أصحاب الأعمال أو المهن الحرة مقدمة من قبل محاسب قانوني معتمد.

شروط الحصول على قرض تروسيكل من بنك مصر

الحد الأقصى لقيمة القرض 400.000 جنيه، بحسب راتب العميل مع إمكانية تحويل الراتب على البنك.

الحد الأقصى لنسبة التمويل تصل لـ 100% من قيمة السكوتر بشروط معينة.

الحد الأقصى لسداد القرض 7 سنوات.

نسبة الفائدة تبدأ من 16% سنويًا متناقصة وتزيد على حسب العميل.

بالنسبة لعمر العميل يشترط ألا يقل عمره عن 21 عامَا ولا يزيد عن 65 عامًا عند سداد أخر قسط من أقسط القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1000 جنيه بالنسبة لموظف الحكومة، و2000 جنيه بالنسبة لموظف القطاع الخاص.

تفاصيل قروض الدرجات البخارية من بنك QNB

الحد الأقصى لقيمة القرض 100.000 جنيه.

فترة السداد تصل لـ 5 سنوات.

قيمة التمويل تكون بنسبة 100% من قيمة الدرجة البخارية.

نسبة الفائدة 17% سنويًا على أساس متناقص، وترتفع على حسب حالة العميل ونوع الوظيفة.

يشترط ألا يقل عم العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد أخر قسط من أقساط القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1000 جنيه.

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