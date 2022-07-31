ضربة موجعة لمافيا سماسرة البيض بالسوق المصري

أعلن مجلس إدارة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قراره بثبوت مخالفة من قبل 4 من كبار سماسرة لبيض المائدة الأحمر والأبيض تبعًا لأحكام المادة رقم 6 من القانون الصادر تحت رقم 5 لعام 20223 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأصدر الجهاز بيانًا أعلن فيه أن سماسرة البيض الأربعة اتفقوا على سعر بيع كرتونة البيض بالسوق المحلي بشكل مبالغ فيه ومرتفع مما أحدث ارتفاعًا في سعر البيض خلال الفترة السابقة، وهذا أثر بشكل سلبي على هيكل السوق المحلي والمستهلك.

وتبين من خلال إجراء الفحص والتقصي وجميع الأدلة التي قام بها الجهاز ثبوت قيام السماسرة الأربعة بالاتفاق والتعاون فيما بينهم على الأسعار منذ شهر أكتوبر لعام 2020 وحتى شهر يوليو للعام الجاري 2022، حيث قاموا بالاتفاق بشكل يومي على توحيد سعر البيض التي وصلت لحد التطابق بشكل تام خلال تلك الفترات مما أدى لرفع ملحوظ في أسعار البيض الأحمر والأبيض وأثر في النهاية على المستهلك المصري كون البيض سلعة غذائية أساسية طوال أيام العام.

ويعد تلك الجريمة من أخطر جرائم المنافسة “الكارتل” تبعًا للاتفاق الأفقي، لأنها تؤدي لتعطيل آليات عمل السوق الحر من خلال التحكم في سياسة العرض والطلب، حيث أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراره بشكل منفرد دون تأثير على الكيانات الأخرى تحقيقًا لمبادئ اقتصاد السوق الحر.

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، أن الجهاز يراقب بشكل دقيق ويتابع بشكل لحظي سوق البيض بأنواعه المختلفة “الأبيض والأحمر والبلدي”، مع متابعة حلقات بيعه المختلفة لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر بشكل سلبي على هيكل السوق المحلي وتلحق الضرر بمصالح المواطن وتضر في النهاية الاقتصاد المحلي.

وأشار أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأنه مستمر للتصدي لأي ممارسة احتكارية تتعلق بقوت الشعب، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لضمان عدم تلاعب المتعاملين بالسوق واستغلال الأوضاع لمزاولة ممارسات تخالف أحكام القانون من شأنها أن تؤدي لرفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

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