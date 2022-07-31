تحركات عاجلة من بنكي الأهلي ومصر في جميع المحافظات

أعلن بنكي مصر والأهلي عن تحركات هامة تيسيرًا على عملائهم للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم الخدمات المصرفية، م خلال نشر الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM في جميع المحافظات لتصل أعداد الفروع والماكينات الخاصة بالبنكين لأعداد غير مسبوقة.

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن استراتيجيته للتوسع الجغرافي، التي تهدف للتيسير على عملائه والوصول لأكبر قاعدة من العملاء خصوصًا في الأماكن الغير مشمولة بالخدمات المصرفية بشكل مناسب.

وأشار في البيان الصحفي الصادر عن البنك أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا فقد نجح البنك في افتتاح فروع جديدة يصل عددها لحوالي 61 فرع جديد، بالإضافة لـ 10 فروع مخصصة للخدمات الإلكترونية ليصل عددها الإجمالي بشبكة الفروع خلال شهر ديسمبر 2021 لـ 588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرين في مختلفة المحافظات.

كما يعمل البنك على زيادة شبكة فروعه بجميع المحافظات خلال العام الجاري 2022، ليصل عددهم لـ 613 فرعًا، منها 17 فرعًا إلكتروني، وأكد مسؤولي البنك السعي الدائم للتوسع في خطة البنك التي تهدف لافتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة القادمة لتغطية جميع المناطق بكفاءة أكبر.

كما أعلن البنك عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM لحوالي 5347 ماكينة خلال ديسمبر لعام 2021، بزيادة 635 ماكينة عن شهر يونيو لعام 2020، مع وصولها لعدد 6037 خلال يونيو من العام الجاري 2022 ، كما أوضح البنك زيادة عدد ماكينات الـ POS خلال شهر ديسمبر لعام 2021 لحوالي 334.8 ألف ماكينة في مقابل 120.000 ماكينة خلال شهر يونيو لعام 2020 لتصل 397 ألف ماكينة خلال يونيو لعام 2022.

بنك مصر يعلن عن خطته للانتشار وخدمة عملائه

أعلن بنك مصر عن حرصه لإتاحة الخدمات المالية تحقيقًا لسياسة الشمول المالي التي تنتهجها البلاد عن خطتها للتوسع الجغرافي، لهذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية لخدمة عملائه.

وأشار البنك لامتلاكه لشبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلي حوالي 4620 آله صراف آلي مع نهاية شهر أبريل 2022، إلى جانب إتاحة خدمات التحويل النقدي كما يقدم البنك العديد من الخدمات الأخرى المستحدثة، فبنك مصر يعد من أوائل البنوك المقدمة لخدمات الإيداع والسحب عبر محافظ الهاتف المحمول من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

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