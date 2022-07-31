حقيقة فرض رسوم إضافية على بطاقات ميزة عند سداد المستحقات الحكومية

انتشر خلال الفترة السابقة العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن فرض رسإضافية على مستخدمي بطاقات ميزة لسداد المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا.

حقيقة فرض رسوم إضافية على بطاقات ميزة

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التواصل مع وزارة المالية للتأكد من صحة تلك الأنباء، وأعلنت الوزارة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، كما شدد على عدم فرض أي رسوم إضافية على مستخدمي كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط بدون أي رسوم إضافية حيث تتحمل البلاد الرسوم المقررة نظير خدمات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل، وأشارت أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بطاقة ميزة تتيح لموظفي الحكومة العديد من الخدمات المالية مثل السحب النقدي والإيداع إلى جانب خدمات التحويل عبر اكينات الصراف الآلي ATM، كما تتيح خدمات الشراء الإلكتروني عبر النت، بالإضافة لنقاط البيع الإلكترونية POS، بالإضافة لسداد المستحقات المالية الحكومية بطريقة إلكترونية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

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