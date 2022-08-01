لأول مرة.. الدولار يتجاوز الـ 19 جنيه رسمياً

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل رسمي ليتجاوز مستوى الـ 19 جنيه للدولار، تبعًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن معاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

فتبعًا لشاشات أسعار الصرف الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر بيع الدولار 19.0084 جنيه، وسجل سعر الشراء 18.8968 جنيه.

وفي المقابل سجل سعر بيع العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 19.4304 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه تبعًا للبيانات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم.

كما أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن المعرض النقدي ارتفع بنسبة مئوية تصل لـ 23.4% على أساس سنوي خلال شهر يونيو لعام 2022، وسجل المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه أي ما يعادل 349 مليار دولار بارتفاع 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر خلال العام السابق.

وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لمستوى 33.375 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو السابق 2022، بتراجع 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينمنا تراجع عن الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري بنسبة 18.45%.

توقعات باستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار

وتوقع خبراء السوق أن يواصل الجنيه هبوطه لمستوى 20.5 في مقابل الدولار، استنادًا للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري بشأن التقييم الأخير لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت عليه البلاد بموجب 5.2 مليار دولار قبل عامين.

ويجدر هنا الإشارة أنه تم تعويم العملة المصرية للمرة الثانية، فكانت المرة الأولى خلال شهر نوفمبر لعام 2016، والمرة الثانية خلال شهر مارس السابق لعام 2022، ليسجل الدولار 18.97 جنيه بعد أن أعلن البنك المركزي المصري السماح بتحريك عملته المحلية أمامه.

يعد مستوى الـ 20 جنيه مقابل الدولار الأمريكي مستوى تاريخي على صعيد السوق الرسمي، أما على صعيد السوق السوداء فبعد تحرير سعر الصرف خلال شهر نوفمبر لعام 2016 فإن الدولار سجل 22 جنيه خلال هذا التوقت.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل الدولار لمستوى 20 جنيه بشكل تدريجي، في إطار توقعاتهم بتراجع سعر الصرف في حدود 10% إلى 15% ولكن سيتم هذا بشكل تدريجي، تأتي تلك الخطوة في بالتزامن مع المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

انخفض الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء السابق في انخفاض حاد وسريع، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 أعوام ونصف، تحديدًا خلال شهر يناير 2017.

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