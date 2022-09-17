حقيقة إلغاء الجنيه والنصف والربع بعد إصدار الـ 2 جنيه

أعلنت الحكومة عن سك العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 2 جنيه والتي من المقرر أن يتم طرحها قريبًا للتداول في الأسواق، وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن صك مثل تلك العملات ليس بجديد فهناك العديد من الدول تمتلك هذا النوع من التعامل المصرفي.

جاءت تلك التصريحات من الخبيرة المصرفية سهر الدماطي عبر مداخلة هاتفيه عبر برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، وأكدت الخبيرة أن عملة الـ 2 جنيه ستوفر في التكلفة، أما بالنسبة لعملة الجنيه أوضحت الخبيرة أنه لن يتم إلغاء استخدامها، وأوضحت أن التوفير في التكلفة يأتي من حيث تكلفة سك الجنيه يكلف البلاد مليار جنيه، أما تكلفة سك عملة الـ 2 جنيه ستكلف البلاد نصف مليار جنيه فقط.

وتابعت الخبيرة، تصريحاتها بوجود شركة لسك العملة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهذا سيساهم بشكل كبير في عملية سك العملة وتوزيعها بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وأكدت أن مصر تمتلك مقومات صناعية متعلقة في التصنيع التي تعد قيمة مضافة للبلاد، وتفتح مجال التصدير.

وواصلت تصريحاتها، بإن قرار سك العملة الجديدة لفئة 10 جنيه يواكب العملات على مستوى العالم، حيث أن العمر الافتراضي للعملة الجديدة يصل لـ 10 سنوات أكبر من عمر العملة الورقية الافتراضي الذي يصل لعامين فقط، ويتقادم بعد هذا بسبب التداول.

إقرأ الحكومة تعلن إصدار عملة معدنية جديدة لطرحها للتداول