أخبار الاقتصاد

شعبة الذهب تكشف توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأيام القادمة

هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:30ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:30ص
دقيقة واحدة
شعبة الذهب تكشف توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأيام القادمة
شعبة الذهب تكشف توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأيام القادمة

صرح رئيس الشبعة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد، أنه من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب خلال الأيام القليلة القادمة بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية المتلاحقة خلال الأشهر الأخيرة التي أدت لوجود حالة من التذبذب في الأسعار.

وأعلن أن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار على نفس المستويات تقريبًا، وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 بسعر 1115 جنيه، أما سعر عيار ذهب 24 عند مستوى 1275 جنيه، وسجل عيار 18 سعر 955 جنيه.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الأحداث العالمية الراهنة والحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وغيرها من القرارات الاقتصادية العالمية الهامة التي تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب خلال الوقت الراهن أو الأيام القليلة القادمة.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع سعر الدولار، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب توقعات تبني الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نهجًا جديدًا حادًا لكبح معدلات التضخم الاقتصادي التي سجلت ارتفاعًا مفاجئًا خلال شهر أغسطس السابق 2022.

إقرأ سعر الذهب اليوم في مصر.

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هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:30ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:30ص
دقيقة واحدة
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