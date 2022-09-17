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بعد إصدار الـ 2 جنيه.. ما مصير الجنيه والنصف والربع؟.. خبير يجيب!

هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:34ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:34ص
أقل من دقيقة
بعد إصدار الـ 2 جنيه.. ما مصير الجنيه والنصف والربع؟.. خبير يجيب!
بعد إصدار الـ 2 جنيه.. ما مصير الجنيه والنصف والربع؟.. خبير يجيب!

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، أنه تم الحصول على الموافقة بشكل مبدئي من مجلس الوزراء على إصدار عملة معدنية جديدة لفئة الـ 2 جنيه لأول مرة في مصر، وأكد أن تلك الخطوة تأتي تيسيرًا على المواطنين لإتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية “الفكة”.

وصرح رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اللواء حسام خضر، إن احتياطي الفكة في البلاد يكفي احتياجات المواطنين وجميع جهات القطاع الخاصة والحكومي بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى لمدة تقرب من عام ونصف.

ولفت إلى أن البلاد قادرة على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” من أجل تلبية أحتياجات السوق المحلي وتلبية متطلباته تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لتسهيل عمليات الشراء والبيع في البلاد.

إقرأ الحكومة تعلن إصدار عملة معدنية جديدة لطرحها للتداول

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هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:34ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:34ص
أقل من دقيقة
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