روسيا تعلن بدء استخدام الجنيه المصري في التعاملات الاقتصادية

أعلنت روسيا عن استخدام العملة المصرية “الجنيه” بعد أن أعلن جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة أن بلاده تستخدم خلال الوقت الراهن الجنيه المصري في التعاملات الاقتصادية مع مصر.

تتعاملان كلًا من روسيا ومصر لاعتماد “الروبل الروسي، والجنيه المصري” خلال التعاملات الرسمية بين البلدين، كما أعلن البنك المركزي المصري عن اعتماد التعامل بالبطاقة الائتمانية “مير” الروسية، لتسهيل دخول السائحين الروس للبلاد.

هناك المزيد من التعاون بين مصر وروسيا، حيث قامت روسيا بتصنيع أكثر من 1000 عربة قطار للبلاد، إلى جانب التعاون في مجال إنشاء 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة في مصر.

تأتي تلك الخطوة بعد أن أعلنت مصر عن اعتماد العملة الروسية “الروبل” في تعاملاتها الرسمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات السياحية خلال الوقت الذي تفرض فيه دول الاتحاد الأوروبي عقوبات مصرفية على العملة الروسية “الروبل” بالإضافة لقيام بعض من الدول الأوروبية بفرض إجراءات متشددة لمنح التأشيرات للمواطنين الروس، مما يجعل التوجه لأحد تلك الدول الأوروبية يحمل المواطن الروسي تكلفة أكبر.

لهذا تسعى الدول الغير أوروبية لاستغلال تلك الإجراءات لجذب السياح الروسي من خلال قبول الدفع ببطاقة المصرفية الروسية “ميرو” واعتماد العملة الروسية “الروبل” في تعاملاتها.

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