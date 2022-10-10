موعد تطبيق الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء في مصر

تسيطر خلال الوقت الراهن حالة من الارتباك بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كذلك مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بشأن تداعيات استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما تسبب في حالة من عدم وضوح خطة تسعير بيع الطاقة الكهربائية المنتجة على حسب تكلفة سعر الكيلو وات/ الساعة.

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، على سيطرة حالة من الارتباط خلال الوقت الراهن بسبب صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات/ الساعة بناءًا على التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات/ الساعة بسبب ارتفاع العملة الأجنبية إلى جانب زيادة أسعار الغاز الطبيعي مما وضع الوزارة بمأزق حول تحديد الزيادة المرتقبة في أسعار بيع شرائح الكهرباء المختلفة مع بداية يناير القادم 2023.

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء وشركاتها تقوم بسداد قيمة الغاز المورد للمحطات مقومًا بالدولار، إلى جانب وجود قروض شهرية مطالب سدادها بالدولار الأمريكي لبعض المشروعات ومنها محطات “سيمنس”، ومشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب استيراد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانة وتوقعت المصادر زيادة تلك الأعباء في ظل مواصلة ارتفاع أسعار الصرف.

وأوضحت المصادر أن أسعار الكهرباء المدرجة حاليًا تم وضعها خلال عام 2020، حيث كان سعر الدولار 16 جنيه، وأضافت المصادر أن سعر الدولار قفز حوالي جنيهين دفعة واحدة خلال شهر مارس السابق وواصل ارتفاعه وصولًا لمستوى 19.60 جنيه.

أسعار الكهرباء الجديدة

وقد تقرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة خلال شهر يونيو السابقة لمدة 6 أشهر ليتم تطبيقها خلال شهر يناير القادم بالعام الجديد 2023 بناءًا على التوجيهات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والتي كان من المقرر أن يتم تطبيقها بيوليو القادم سيتم تطبيقها بشهر يناير القادم 2023، والتي سيتم محاسبة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر لـ 50 كيلووات بسعر 58 قرش بدلًا من 48 قرش.

الشريحة الثانية تبدأ من 51 لـ 100 كيلووات بسعر 68 قرشًا بدلًا من 58 قرش.

الشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات بسعر 83 بدلًا من 77 قرش.

محاسبة الشريحة الرابعة من 201 لـ 350 كيلووات بسعر 111 قرش بدلًا من 106 قرش.

الشريحة الخامسة من 351 لـ 650 كيلووات من 131 قرش بدلًا من 128 قرش.

الشريحة السادسة حتى 1000 كيلو وات بتحاسب بسعر 136 قرش بدلًا من 131 قرش.

وأخيرًا الشريحة السابعة من أكثر من 1000 كيلووات عند مستوياتها الراهنة 145 قرشًا.

إقرأ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأول مرة بعد تراجعات حادة