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فئات مستثناة من قرار بنك مصر بشأن الحد الأقصي للسحب النقدي من خارج البلاد

هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:44م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:44م
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فئات مستثناة من قرار بنك مصر بشأن الحد الأقصي للسحب النقدي من خارج البلاد
فئات مستثناة من قرار بنك مصر بشأن الحد الأقصي للسحب النقدي من خارج البلاد

أعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، أن أقصى حد للسحب النقدي من خارج البلاد 1500 دولار شهريًا فقط لا غير، أما بالنسبة لحد الشراء فيصل لمستوى 50.000 دولار بالنسبة لعملاء الكروت الكبيرة، وذلك من أجل الحفاظ على موارد البلاد بالعملة الأجنبية.

فئات مستثناة من قرار بنك مصر

وأكد بنك مصر أن هناك استثناء من تلك الحدود في حالة الشراء أو العلاج أو نفقات التعليم، فتلك النفقات ليس لها حد، جاءت تلك التصريحات من محمد الأتربي خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “على مسؤوليتي “، والذي يتم إذاعته عبر قناة صدى البلاد.

وأكد أنه في حالة الشراء من الخارج فإن الحدود مفتوحة بالنسبة للسحب النقدي بحيث لا تتجاوز الـ 9.000 دولار، وفي حالة الرغبة في تحويل مليون دولار فهذا ليس به أي مشكلة.

كما أعلن رئيس بنك مصر، أن كافة البنوك لم تقوم بإجراء أي تغيير على سعر العمولة الخاصة باستخدام الكارت، فالرسوم مازالت بنسبة 3% فقط.

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هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:44م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:44م
دقيقة واحدة
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