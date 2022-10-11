أخبار الاقتصاد

رفع أسعار الغاز بأكثر من 100% على تلك الفئات

هالة حسننشر في: 11 أكتوبر 2022 - 9:54م / آخر تحديث: 11 أكتوبر 2022 - 9:54م
دقيقة واحدة
رفع أسعار الغاز بأكثر من 100% على تلك الفئات
رفع أسعار الغاز بأكثر من 100% على تلك الفئات

أعلن مجلس الوزراء المصري عن قراره بشأن رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة زادت عن 109%، وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.

وتبعًا للقرار، فقد ارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي المباع لمصانع الأسمنت لمستوى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مقابل 5.75 دولار قبل الزيادة.

وتبعًا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية، فقد تم تحرير سعر بيع الغاز الطبيعي المخصص للتوريد لصناعات البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإثيان والبروبان”، تبعًا لمعادلة سعرية محددة نص عليها القرار، وفي جمع الأحول لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعي عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية.

بينما تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المخصص للبيع بالباقي الصناعات البتروكيماوية لمستوى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما حدد قرار رئيس الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيه لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولا يسرى هذا القرار على المستهلكين، الذين يتم محاسبتهم تبعًا لمعادلة سعرية مدرجة بتوريد الغاز الطبيعي المبرم معهم ويستمر محاسبتهم بنفس المعادلة السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.

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هالة حسننشر في: 11 أكتوبر 2022 - 9:54م / آخر تحديث: 11 أكتوبر 2022 - 9:54م
دقيقة واحدة
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