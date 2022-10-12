تراجع حاد بأسعار الذهب بعد حصول الدولار على دعم جديد

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم خلال أولى جلسات المعاملات الأسبوعية، بعد زيادة المخاوف بشأن مزيد من إجراءات التشديد النقدي المتبعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات سوق العمل خلال الأسبوع السابق.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 11 دولار، مع نهاية معاملات الجمعة، حيث ارتفع الدولار، وذلك بعد تقرير الوظائف الشهرية، كما تضرر المعدن الأصفر من زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع الدولار والعوائد وسندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوى لهم خلال عدة سنوات.

أسعار الذهب الآن

تراجعت العقود الفورية للذهب الدولار الأمريكي بأكثر من 11 دولار نزولًا لمستوى 1684 دولار للأونصة، بتراجع سجلت نسبته 0.75%، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في أعنف موجه انخفاض للذهب بأكثر من 15 دولار، حيث تراجع سعر أوقيه الذهب لمستوى 1692 دولار بتراجع بلغت نسبته 1%.

في مقابل تراجع أسعار الذهب لهذا المستوى القياسي ارتفع مؤشر الدولار الذي يتم من خلاله قياس أداء العملة الخضراء، حيث ارتفع بشكل طفيف في حدود 0.1% وصولًا لمستوى 112.9 بينما وصل خلال وقت سابق لمستوى يقترب من 113 خلال تعاملات اليوم.

واستقرت السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب الذروة بنسبة 4% التي تعد الأعلى منذ 14 عامًا حيث سجل خلال الوقت الراهن 3.89%، بينما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.4% لمستوى 0.97، كما انخفض الإسترليني بنسبة 0.1% عند مستوى 1.1 دولار، في مقابل هبوط الدولار الأسترالي بنسبة 0.9% لمستوى 0.63.

توقعات مصير الذهب والدولار خلال الفترة القادمة

توقع أجاي كيديا مدير بكيديا كوموديتيز بمومباي، أن تشكل البيانات الخاصة بالوظائف الأمريكية مزيدًا من الضغط على السياسات النقدية المتشددة بأمريكا، خصوصًا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يبت بعد في قراراه القادمة، وسيتم تحديد مصير سياساته النقدية خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أعلن ستيفن إينيس الشريك الإداري بإس بي آي أسيت مانجمنت، أن أسعار الذهب إن التوقعات تؤكد مصير الذهب للجانب السلبي أكثر من الاتجاه التصاعدي، والسبب أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يتحول بعد.

توقعات مصير أسعار الفائدة

خلال الوقت الراهن أظهرت البيانات الرسمية تراجع فرص العمل بالولايات المتحدة الأمريكية وضعف التصنيع، مما دفع المصرف المركزي بأستراليا لرفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع مما أدى لزيادة التوقعات بتباطؤ وتيره رفع أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح التقرير الشهري للوظائف الأمريكية، إن الاقتصادي الأمريكي أضاف 263.000 وظيفة خلال شهر سبتمبر ليتجاوز التوقعات التي سجلت 250.000 وظيفة، بينما تراجعت معدلات البطالة بأمريكا لنسبة 3.5% خلال الشهر السابق مقارنة مع تقديرات استقراره بنسبة 3.7%.

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