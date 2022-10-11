البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي بنهاية سبتمبر

صرح البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي بنسبة 18% مع نهاية شهر سبتمبر السابق 2021 في مقابل نسبة 16.7% في الشهر السابق له.

وأوضح المركزي المصري تلك البيانات خلال البيان الصادر عنه اليوم، حيث أكد أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المسجلة بمعدل شهري سجلت حوالي 1.6% مع نهاية الشهر السابق، في مقابل نسبة 0.4% خلال شهر سبتمبر للعام السابق 2021، ومعدل شهري سجل 0.6% خلال شهر أغسطس للعام الجاري 2022.

كما سجل الرقم القياسي العام الخاص بأسعار المستهلكين في الحضر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمعدل شهري نسبة 1.6% مع نهاية سبتمبر بالعام السابق، مقابل نسبة 0.9% خلال شهر أغسطس 2021.

وأوضحت بيانات المركزي، أن معدل التضخم السنوي العام بلغت 15% خلال شهر سبتمبر لعام 2022، في مقابل نسبة 14.6% خلا لشهر أغسطس السابق 2022.

كما أكد بيان المركزي على ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنسبة 71.4% خلال الفترة من شهر يناير لشهر يونيو 2022 مسجلًا 8.9 مليار دولار.

كما أشار المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات الغير بترولية ارتفعت لمستوى 5.2 مليار دولار بصافي تدفقات للداخل 11.6 مليار دولار منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من شهر يناير لشهر يونيو لعام 2022.

إقرأ بعد قرار المركزي.. أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في البنوك بالجنيه والدولار