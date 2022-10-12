الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه وسط توقعات بخبر غير سار

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه القياسي للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقب المستثمرين للإعلان عن أنباء معدلات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فمن المتوقع أن تظهر المزيد من ضغوط الأسعار بقوة على أكبر اقتصاد عالمي، مما يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة سياساته النقدية المتشددة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2022.

فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن البيانات الأمريكية يوم الخميس السابق، ويتوقع أن يسجل معدل التضخم الاقتصادي الكلي 8.1% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، بانخفاض عن شهر أغسطس الذي سجل به نسبة 8.3%.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم الأساسي بأمريكا لنسبة 6.5% في مقابل نسبة 6.3% سابقًا، بحسب التوقعات التي أعلنتها وكالة “رويترز”.

وصرح تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يوم الاثنين السابق، أن معدلات التضخم تعد أكثر ثباتًا مما توقعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في البداية، وأشار إلى أن المركزي الأمريكي سيكون قادرًا على كبح معدلات التضخم الاقتصادي بدون ارتفاع حاد في معدلات البطالة أو دفع الاقتصاد الأمريكي للركود.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله أداء العملة الأمريكي في مقابل سلة العملة الرئيسية 0.3% لـ 113.14 متجاوزًا أدنى مستوى له قرب الـ 110، الذي سجله خلال الأسبوع السابق، ليعود من جديد لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا الذي سجله خلال الشهر السابق عند مستوى 114.78، كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.4% لمستوى 0.9705 دولار.

وأوضحت البيانات الرسمية الأمريكية التي تم إصدارها يوم الجمعة السابق، أن معدلات البطالة انخفضت بشكل غير متوقع، وأن الاقتصاد الأمريكي يعمل على توفير فرص عمل أكثر مما كان متوقعًا خلال شهر سبتمبر.

أدت تلك البيانات لارتفاع عوائد السندات، حيث ارتفعت توقعات المتعاملين بشأن الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر خلال الاجتماع الرابع.

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