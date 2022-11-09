التموين تحسم الجدل بشأن تقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه

حسم المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري حقيقة الأنباء المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن منحة وزارة التموين للمواطنين بقيمة 2500 جنيه، في مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

حيث أكد المركز الإعلامي أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء، أكدت أنها لم تقدم أي منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه في مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر مواقعها الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المتداول مع الإعلان الزائف المنتشر عبر “السوشيال ميديا” مزيف وعلى تابع لها على الإطلاق، وشددت الوزارة أن كافة أشكال المنح أو الدعم المالي والعيني يقدم للمواطنين يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهو، www.msit.gov.eg.

وأشارت الوزارة أنها مستمرة في تقديم حزمة من برامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 00 جنيه لحوالي 10.5 مليون أسرة مقيدة على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم 2023.

وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأنباء الزائفة وعدم الإداء ببياناتهم الشخصية لأي جهة زائفة مستغلة تلك الأنباء الزائف في النصف عليهم، وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأنباء وهي لا تسند لحقائق مما يؤدي لإثارة غضب المواطنين.

وأكدت في حالة وجود أي شكوى من نقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات المصرية المختلفة يتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم التالي، 19588، أما للإبلاغ عن المعلومات المغلوطة والشائعات يرجى التواصل على رقم الواتساب لمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء على الأرقام التالية، 01155508688 /0115550885، على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي، [email protected].

إقرأ وظائف حكومية لكل المؤهلات.. تعرف على موعد وطريقة التقديم