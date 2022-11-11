البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي إلى 19% مقابل ما سجله في سبتمبر الماضي حيث وصل إلى نحو 18%.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلا شهريا بلغ 3% في شهر أكتوبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 2.1% في أكتوبر من العام السابق وهو معدل تحقق في عام واحد، ومعدل شهري بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن معدل التضخم يتجاوز مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 16.2% مقابل 15% في سبتمبر.