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البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات التضخم

محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:19م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:19م
أقل من دقيقة
البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات التضخم
البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي إلى 19% مقابل ما سجله في سبتمبر الماضي حيث وصل إلى نحو 18%.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلا شهريا بلغ 3% في شهر أكتوبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 2.1% في أكتوبر من العام السابق وهو معدل تحقق في عام واحد، ومعدل شهري بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن معدل التضخم يتجاوز مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 16.2% مقابل 15% في سبتمبر.

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محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:19م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:19م
أقل من دقيقة
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