تسوق بنصف الثمن باستخدام هاتفك الذكي وأنت في منزلك

قديمًا كان يضطر الشخص للتفرغ عدة ساعات حتى يتمكن من الذهاب للمحلات التجارية والمولات الكبيرة لشراء ما يلزمه من أغراض، ومع طوابير الانتظار والإزدحام وعدم توفر الألوان والمقاسات المناسبة يشعر الشخص بأنه قد فشل في الحصول على ما يريد، لكن الآن بضغطة زر من هاتفه الذي يتصل بشبكة الإنترنت يكون قادرًا على التنقل بين المتاجر الإلكترونية، ومشاهدة كثير من الموديلات، والحصول على أسعار أقل من المحلات الأخرى عند استخدام اكواد خصم وفرها لعام 2022، أو كوبون خصم رنين، وأخيراً لا تنس أن تقوم بالتسوق بأفضل موسم للعروض وهو خلال تخفيضات البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء.

موقع وفرها Waffarha

يُد من أشهر المتاجر الإلكترونية على الإطلاق في مصر، وتعود شهرته إلى عمله الفريد، حيث لا يعتبر متجر لبيع المنتجات بل هو مفوض ماهر يجعلك تحصل على أي خدمة تريدها بخصم يبدأ من 15% ويصل إلى 83%.

وسياسة شراء كوبون الخصم من وفرها يتم من خلال موقعها الرسمي نفسه، وطرق الدفع تكون من خلال البطاقة الائتمانية، ولكل كوبون مدة صلاحية معينة تستطيع خلالها التمتع بالخصومات على خدمات أنت بحاجة لها، أو استرجاع الكوبون قبل انتهاء صلاحيته.

أما عن الخدمات التي تقدمها وفرها فالمَتجر يجعلك تحصل على خصم ممتاز لأشهر المطاعم، أو عيادات الأسنان، والمحلات الشهيرة، والمنتجعات الصحية، والفنادق المميزة، بالإضافة إلى صالونات التجميل، ومراكز العناية بالجسم.

أما اكواد خصم وفرها فهما نوعين أحدهما بخصم 15% على كل المشتريات التي تريدها، والآخر بخصم كبير يصل إلى 83%.

متجر رنين Raneen

إن كنت تريد تجهيز منزلك بأجهزة حديثة وأدوات مطبخية على أعلى مستوى من الجودة فأنت بحاجة لزيارة فروع رنين المنتشرة في محافظات مصر. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للتسوق ننصحك أن تدخل إلى المتجر لتحصل على كود خصم رنين والذي يساعدك على شراء كل الأجهزة الكهربائية، والمفروشات، والأدوات المطبخية بخصومات هائلة تبدأ من 10% وتصل إلى 80%.

عروض البلاك فرايدي

بالطبع سمعت من قبل عن تخفيضات البلاك فرايدي أو كما يطلق عليها العرب الجمعة البيضاء، وموعده يكون في آخر جمعة من شهر نوفمبر كل عام.

وقد اعتادت أشهر المتاجر الإلكترونية عرض منتجاتها بخصومات هائلة في هذه الفترة تحديدًا، لذلك ينتظره الكثيرون على أحر من الجمر لشراء كل ما يرغبون بنصف السعر.

أما عن أشهر تلك المتاجر الإلكترونية التي تقدم تخفيضات البلاك فرايدي هذا العام نجدها مثل: نون، جوميا، وكذلك مذركير، وأمريكان إيجل، Shein، وهم يقدمون خصومات بداية من 5% على منتجاتهم وأحيانًا تصل التخفيضات إلى 80%.

مميزات التسوق الإلكتروني

بالطبع يتعرض البعض لمواقف احتيالية عندما يقومون بالتسوق من متاجر إلكترونية مجهولة ولا تتعامل بمصداقية، لكن الأمر يختلف كليًا عندما تتعامل مع رنين، أو وفرها، أو المتاجر التي تهتم بعروض البلاك فرايدي، وأهم مميزات التسوق منهم كالآتي:

التسوق في أي وقت الطريقة التقليدية في التسوق تحتاج منك اختيار وقت يناسب زيارة المحلات، لكن مع التسوق الإلكتروني أنت قادر على شراء ما تريد وأنت جالس في مكانك، خلال ساعات الليل أو بالنهار، تستطيع في أي وقت تريده التسوق.

كثرة المعروضات بخلاف المحلات العادية ستجد المتاجر الإلكترونية توفر لك من كل منتج كثير من الموديلات المتاحة، والتي سوف تجد من بينها بالطبع ما يتفق مع ذوقك العام.

الشراء بأقل الأسعار أصبح جميع التجار يبيعون منتجاتهم عبر الإنترنت الآن بجانب المحلات والفروع الحقيقية لهم، وحتى ينجحوا في جذب مئات المتسوقين للشراء منهم فهم يقدمون أسعار أقل بكثير.

الهدايا من منا لا يحب أن يحصل على المنتج الذي يريده مرفقًا بهدية مميزة من الموقع؟ وقد تكون تلك الهدية قطعة أخرى على ما اشتريت، أو تخفيض في السعر.

شراء أشياء مستعملة مخفضة كما يتيح التسوق الإلكتروني إمكانية الحصول على منتجات مستعملة وبحالة ممتازة بسعر جيد للغاية، وهذه الطريقة تناسب الأشخاص الذين يعانون من الأزمات المادية، أو الملتزمين شهريًا بمبلغ كبير.

إتمام عملية التسوق بسرية أما إن كنت تريد شراء شيء تعجز عن شرائه في الحقيقة فإن الإنترنت سهل لك الأمر، بأن تختار ما تريد وتشتريه، ثم يصلك لباب المنزل.

الشراء من أي مكان في العالم يمكنك التعامل مع المتاجر العالمية في أي بلد كانت، ومهما كان محل إقامتك، حيث أصبحت تلك المتاجر قادرة على توصيل المنتج إليك خلال 14 يوم من شرائك له.



إن فكرة التسوق من الإنترنت تتميز بكثير من المزايا التي توفر عليك الوقت والجهد، كما أن سياسة الاسترجاع والاستبدال من أهم الضمانات التي تجعلك تتسوق وأنت واثق أنك رابح في جميع الأحوال.