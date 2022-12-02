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توقعات صادمة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة

هالة حسننشر في: 2 ديسمبر 2022 - 2:04م / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 2:04م
دقيقة واحدة
توقعات صادمة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة
توقعات صادمة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة

توقع الدكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي، بأن تؤدي الظروف الاقتصادية المحلية الراهنة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وهذا يؤكد على حدوث زيادة جديد بسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة.

جاءت تلك التصريحات من الخبير الاقتصادي خلال لقاء إعلامي، حيث توقع أن يصل سعر الدولار لمستوى 27 جنيه خلال العام القادمة، قبل أن يبدأ سوق الصراف المحلي في التراجع من جديد لمستوى أقل.

وأشار الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الدولار لمستواه خلال الوقت الراهن الذي يقرب من 24.60 جنيه، وقد يصل قريبًا لمستوى الـ 27 جنيه لن تؤدي لتأثيرات كبيرة على السوق المحلي، ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة إلى جانب فجوة النقد الأجنبي تؤكد على إمكانية هذا الارتفاع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار أعلى سعر ببنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.58 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 2.56 جنيه، وسجل في البنكين الحكوميين الأهلي ومصر مستوى 24.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 24.48 جنيه.

إقرأ أسعار الدولار تواصل ارتفاعها التاريخي مقابل الجنيه.. سعر الدولار اليوم في مصر

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هالة حسننشر في: 2 ديسمبر 2022 - 2:04م / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 2:04م
دقيقة واحدة
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