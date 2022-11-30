هل يصل 28 جنيه بالبنوك؟.. توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلنت “بلومبرج” أن العملة المصرية “الجنيه” مازال ضعيفًا جدًّا، بالنسبة للسوق الذي يستعد للمزيد من الاضطرابات على المدى القريب، بعد إعلان المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%، اعتماد نظام صرف أكثر مرونة قائم على العرض والطلب وهو ما يسمى حاليًا “بالتعويم الكامل للجنيه المصري”، فمنذ هذا القرار الذي اتخذه المركزي بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 19.6 لمستوى 22.7 جنيه دفعة واحدة في نفس يوم تعويم الجنيه، ولايزال سعر الدولار يرتفع حتى وصل لمستوى 24.5 جنيه خلال الأيام القليلة السابقة.

أزمة العام القادم 2023

تعد الأسواق النامية هي الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاد العالم، وتعتبر مصر من أهم اقتصاديات الدول الناشئة التي تعرضت لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهرًا القادم تبعًا لمقياس ” Nomura Holdings”.

حيث توقع بنك HSBC Holdings أن يستقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 26 جنيه قريبًا، بعد أن توقع البنك أن يستقر الدولار عند مستوى 24 جنيه، مما يعني انخفاض جديد للعملة المصري بنسبة 5.5% عن المستويات الحالية.

خبير اقتصادي هناك لبس بين النظام المرن وبين مرونة الجنيه

صرح الخبير الاقتصادي بمجموعة جولدمان ساكس بلندن فاروق سوسة، أن هناك حالة من الالتباس الشديد خلال الوقت الراهن بين نظام الصرف المرن، وبين مرونة الجنيه في مواجهة الصدمات الخارجية خلال المستقبل.

أعلنت “بلومبرج” أن العملة المصرية المحلية “الجنيه” كان مرشحًا للانخفاض بنسبة أكبر من نسبة 2% خلال شهر، ولكن ضعف أداء سعر الدولار الأمريكي على مستوى العالم ساعد العديد من عملات الأسواق الناشئة على القفز بنسبة تقرب من 3% خلال شهر نوفمبر.

كما توقع كبير الاقتصاديين بـ HSBC Holdings سايمون ويليامز، “في حالة استمرار الوضع الاقتصادي الراهن، فإن احتمال هبوط الجنيه بشكل أعمق سترتفع”.

صعد تجار المشتقات بالأسواق الخارجية رهانهم على الجنيه المصري بأنه سينخفض بنسبة أكثر من 13% خلال الأشهر الـ 12 القادمة، أي أن الدولار سيتجاوز حاجز الـ 28 جنيه، حيث صرحت الخبيرة الاقتصادية بستاندرد تشارترد بي إل سي كارلا سليم، بأن العملة المصرية ستظل تحت ضغط حتى يكون هناك المزيد من التدفقات الدولارية من الخارج.

حلول البنك المركزي المصري

خلال الأيام القليلة السابقة، قام محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بمناقشة العديد من المقترحات التي تتعلق بالعمل على زيادة حصيلة البنوك الدولارية خلال الفترة القليلة القادمة، خلال اجتماع تم عقده مع رؤساء البنوك العاملة بسوق الصرافة المحلي.

وتم مناقشة العديد من الحلول وعلى قائمتها كيفية جذب شركات السياحة لوضع حصيلة دولارية أكبر في البنوك، حيث كان خلال الفترة السابقة التي شغل فيها طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي كان يتم تمويل الشركات السياحية بالعملة المحلية “الجنيه” مما دفع العديد من الشركات لعدم إيداع حصيلتهم الدولارية في البنوك.

كما تمت مناقشة إمكانية منح الشركات السياحية تمويلات بالعملة الأجنبية حتى يتم تشجيعهم على إيداع حصيلتهم بالعملات الأجنبية بالبنوك، وتطرق الاجتماع لمناقشة إمكانية وجود مرونة أكبر من قبل البنوك في قبول الإيداعات الدولارية، حيث أن هناك إجراءات صعبة تلتزم بمنها معظم البنوك على تلك الإيداعات، كما تم عمل دراسة لإصدار شهادة ادخارية للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

محطة ديسمبر 2022 في مسيرة الجنيه المصري

صرح المحلل الاقتصادي بشركة Columbia Threadneedle للاستثمارات بلندن جوردون باورز، في الوقت الراهن، من المتعين أن يسمح لمصر بإجراء بعض الخفض السريع في قيمة الجنيه المصري قبل الموافقة المتوقعة خلال الشهر القادم ديسمبر 2022 على قرض النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للحصول على الدعم المالي.

ويعتزم المركزي المصري مع نهاية ديسمبر القادم إلغاء شرط حصول المستوردين على الاعتمادات المستندية لشراء السلع من الخارج، إلى جانب تصفية الطلبات المتراكمة “التي تقدر بـ 5 مليارات دولار” من الشركات والمستوردين للوصول للعملة الصعبة فتلك تعد خطوة أخرى لزيادة الضغط على الجنيه المصري.

أعلن المحلل الاقتصادي، “يبدو أن السلطات المحلية تريد أن يتم إجراء عملية المقاصة، بمجرد وصول الأعمال المتراكمة لمستويات يمكن إدارتها، ويمكن أن نرى المزيد من المرونة، ولكن حتى ذلك الوقت، فمن السابق لأوانه التعرف على مدى مرونة نظام سعر الصرف الجديد”، ولكن قد تؤدي المخاوف من الاستقرار الاجتماعي ومعدلات التضخم الاقتصادي لوضع بعض القيود على السياسات النقدية حتى لا يصاب المواطنين بصدمة جديدة في الأسعار.

إقرأ تحذيرات صادمة لمؤشر الإنذار المبكر لأزمات أسعار الصرف بشأن الجنيه