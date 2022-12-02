زيادة 1320 جنيه.. قفزة جديدة بأسعار الحديد اليوم في مصر

أعلن مصنع بشاي للصلب عن زيادة أسعار حديد التسليح اليوم داخل سوق مواد البناء المصري خلال شهر نوفمبر الحالي بواقع 1320 جنيه للطن، وصرح مصنع بشاي لوكلائه أن تلك الزيادة تطبق اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق بداية شهر نوفمبر 2022.

يعد مصنع حديد بشاي للصلب هو الأعلى سعرًا لحديد التسليح بسوق مواد البناء المحلي بعد أن أبلغ المصنع وكلائه برفع سعر حديد التسليح اعتبارًا من اليوم بداية ديسمبر 2022، ليصبح سعر طن الحديد عند مستوى 21204 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد بمصر

تراجعت الطاقة الإنتاجية للعديد من مصانع التسليح، فهذا يعد سببًا من الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي، حيث سجل سعر طن حديد التصليح لمصنع حديد المصريين للمستهلك 21.5 ألف جنيه، السعر شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير هذا السعر للمحافظات الحدودية وكذلك مدن الصعيد ويصبح أعلى بقيمة 100 جنيه.

إلى جانب هذا يختلف سعر حديد التسليح باختلاف الشركة المصنعة وعلى حسب الجودة المنتجة، فتلك العوامل تتحكم في سعر الطن، كما يختلف سعر تسليم أرض المصنع عن سعر الشراء من التجار حيث ترتفع أسعار الشراء من التاجر بمقدار 200 إلى300 جنيه.

إلى جانب العوامل سالفة الذكر يعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من أهم الأسباب التي أدت لارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح داخل السوق المحلي، لهذا فقد أعلن مصنع حديد المصريين زيادة بواقع 800 جنيه في الطن ليصبح السعر 20.350 جنيه.

بينما ارتفع سعر حديد السويس الصلب لمستوى 20.350 للطن، بينما سجل سعر طن حديد الجارحي 17.550 جنيه، ومن المتوقع أن تقوم بعض الشركات بإجراء تغيير بأسعارها تبعًا لتلك الزيادة التي أعلنت عنها بعض الشركات.

شعبة مواد البناء تعلن أسعار حديد التسليح اليوم في مصر بعد الزيادة

صرح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، أن الشركات التالية:

شركة حديد عز.

شركة السويس للصلب.

شركة حديد المصريين.

أعلنت بشكل رسمي رفع سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 700 إلى 800 جنيه في الطن، وسيتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارًا من اليوم الخميس بداية شهر ديسمبر الجاري 2022.

حيث أعلنت شركة حديد عز رفع سعر طن الحديد بواقع 700 جنيه في الطن ليصبح السعر الجديد 20.350، كما سجل سعر طن حديد التسليح من شركة السويس للصلب 20.350 جنيه بزيادة 8000 عن سعرها خلال الشهر السابق، كما سجل سعر طن حديد المصريين لنفس المستوى بزيادة 800 جنيه في الطن.

لهذا أصبح متوسط سعر طن حديد التسليح للمستهلك داخل سوق مواد البناء حوالي 21.000 جنيه، وحسب التصريحات التي أعلنها الزيني فإن أسباب رفع سعر حديد التسليح في البلاد التالي:

رفع سعر صرف الدولار.

نقص محزون البليت بالمصانع بسبب أزمة الاستيراد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصانع حديد التسليح في مصر تعمل على إنتاج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 طن من البليت، وتستورد ما يقرب من 3.5 طن من البليت في الوقت التي تستهدف فيه البلاد زيادة الصادرات للخارج، بحسب التصريحات الرسمية المعلن عنها من قبل غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية

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