الدولار يتراجع لأدني مستوى في 3 أشهر بعد تصريحات الفيدرالي

تراجع سعر الدولار الأمريكي بسبب تأثير التصريحات التي أطلقها جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي وتلميحه باحتمالية العمل على إبطاء وتيره أسعار الفائدة بأمريكا خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تراجع اليوم الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى.

الفيدرالي الأمريكي يبطء وتيرة رفع أسعار الفائدة

أعلن جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول عن إمكانية العمل على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال وقت مبكر قد يكون خلال شهر ديسمبر الحالي 2022، فتلك التصريحات لفتت انتباه المستثمرين وانعكس تلك التصريحات وتأثيرها بشكل سلبي على أداء الدولار ليتراجع لأقل مستوى له خلال 3 أشهر أما الين.

جاءت تلك التصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، الذي أكد أن بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة سيكون بأسلوب جيد من أجل تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي والمخاطر مما يتطلب إبقاء السياسة بمستوى تقييدي خلال فترة.

انخفض الدولار الأمريكي خلال أحدث معاملات اليوم بنسبة 1.32% لمستوى 136.295 ين، بعد أن هبط لمستوى 136.205 ين مسجلًا أدنى مستوى له أمام الين الياباني منذ 26 من أغسطس السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العلاقة بين الدولار الأمريكي والين الياباني حساسة للغاية لأي تغيير يطرأ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل، حيث تراجع الدولار أمس أمام الين الياباني بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأدنى مستوى له منذ شهرين بنسبة 3.6%، حيث سجل العائد خلال أحدث معاملات طوكيو 2.6163%.

بالنسبة لتقييم الأسواق فيوج تقيم بنسبة 91% لاحتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي القادم مع احتمال أخر بنسبة 9% لرفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ونسبة أقل من5% أن تبلغ أسعار الفائدة الجديدة ذروتها في مايو.

بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله أداء العملة أمام سلة العملة الستة، ومن بينها الين الياباني، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” فقد انخفض خلال جلسة أمس بنسبة أكثر من 1%، كما هبط بنسبة أخرى تصل لـ 0.28% لمستوى 105.48، ثم انخفض بنسبة 5.2% خلال شهر نوفمبر مسجلًا أدنى أداء شهري له منذ شهر سبتمبر 2010.

ارتفاع اليورو الأوروبي أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.39% لمستوى 1.04485 دولار، ليتجه اليورو لأعلى مستوى له منذ 5 أشهر مسجلًا 1.0497 دولار الذي سجله خلال هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لنسبة 0.35% عند مستوى 1.2102 دولار، ليتقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق منذ 3 أشهر، وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار بنسبة 0.55% لمستوى 0.6826 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر.

كما ارتفع الدولار النيوزيلانيد مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.69% عند مستوى 0.63405 دولار أمريكي، وشهد اليوان الصيني حالة من التقلبات في المعاملات الخارجية بعد تقارير إعلامية بأن بكين ستسمح للبعض بالحجز المنزلي.

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