تطورات سعر الدولار في مصر بعد اتفاق صندوق النقد في 6 سنوات

بعد توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار تبعًا للتصريات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، بعد أن تقدمت البلاد بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي خلال شهر مارس السابق 2022، لدعم اقتصادها من خلال الحصول على برنامج شامل مع الصندوق.

ويطالب النقد الدولي من البلاد تطبيق سعر صرف مرن للعملات الأجنبية في مقابل الجنيه، فهذا يعد أهم شرط أعلنت عنه النقد الدولي في مقابل الحصول على القرض، وهو ما تسعى البلاد لتحقيقه منذ الفترة السابقة.

صرحت وزيرة التخطيط خلال تصريحات رسمية لها خلال شهر سبتمبر السابق 2022، أن الحكومة المصرية تفضل سعر صرف أكتر مرونة من أجل دعم الاقتصاد المحلي بسبب تعرضه للمزيد من الضغوط بسبب الحرب الروسية اوكرانية.

لهذا اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات استثنائية منذ شهر مارس السابق 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم أعلن اتخاذ إجراءات متشابهة خلال شهر أكتوبر السابق عمقت من خلال خفض العملة، حيث تم خفض قيمة الجنيه خلال شهر مارس السابق من 15.76 جنيه لمستوى 18.27 جنيه في 21 من شهر مارس، ثم وصل لمستوى 22.96 جنيه في الـ 27 أكتوبر السابق تبعًا للبيانات الرسمية الصارة عن البنك المركزي المصري.

تطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الإعلان عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 إلى الآن:

في بداية شهر نوفمبر من عام 2016 سجل سعر الدولار 8.88 جنيه.

في الـ 11 من شهر نوفمبر من عام 2016 تم الإعلان عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

في الـ 13 من شهر نوفمبر 2016 أصبح سعر الدولار 16.13 جنيه.

مع بداية شهر نوفمبر لعام 2017 أصبح سعر الدولار 17.70 جنيه.

في بداية نوفمبر لعام 2018، أصبح سعر الدولار عند مستوى 17.96 جنيه.

في الـ 3 من شهر نوفمبر لعام 2019، سجل سعر الدولار 16.18 جنيه.

مع بداية نوفمبر لعام 2020 أصبح سعر الدولار عند مستوى 15.76 جنيه.

في بداية نوفمبر من عام 2021، أصبح سعر الدولار 15.76 جنيه.

وفي بداية نوفمبر من عام 2022، أصبح سعر الدولار 24.22 جنيه.

وفي الـ 15 من شهر ديسمبر لعام 2022، أصبح سعر الدولار 24.72 جنيه

وفي الـ 16 من شهر ديسمبر لعام 2022، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين صندوق النقد ومصر.

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