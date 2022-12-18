النقد الدولي: مصر تتحول إلى نظام سعر الصرف المرن الدائم

أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تعمل على تنفذ برنامج إصلاح من شأنه التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن،

وهذا الإعلان من قبل صندوق النقد يشير إلى سماح البنك المركزي المصري بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بناء على المتوفر من النقد الأجنبي وحجم الطلب عليها.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الذي يدعمه لسياسات الإصلاح في مصر ينطوي على سياسة نقدية تعمل وتؤدي إلى تخفيض التضخم بشكل تدريجي، وبهدف الضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام.

وأشار الصندوق إلى أن تلك السياسات تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة والفقيرة، والسير نحو إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق، أول أمس، على إقراض مصر وأبرام عقد اتفاق مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

ويمثل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، في مصر تنفيذ حزمة شاملة من السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق من أجل تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.