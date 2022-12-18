البنك الأهلي يعلن اتاحة قروض لتمويل شراء السيارات بدون ضامن أو مقدم

تيسيرا على الناس والراغبين في امتلاك سيارة خاصة بهم، يتيح البنك الأهلي المصري، قروض لتمويل شراء السيارات للموظفين وأصحاب المهن الحرة بتسهيلات متعددة.

وأعلن البنك الأهلي عن إتاحة قروض السيارات بدون ضامن وبدون مُقدّم وذلك طبقًا لشروط مُحددة.

تفاصيل قرض تمويل السيارة

ويوجد عدد من المزايا التي وضعها البنك لبرنامج تمويل شراء السيارات من بينها ما يلي:

1- التمويل يكون بدون طلب ضامن.

2- تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 مليون جنيه لأصحاب الاعمال/المهن الحرة.

3- يصل التمويل إلى 100 % من سعر السيارة.

4- إتاحة فترات سداد مختلفة من عام وحتى 7 أعوام.

5- وتكون سعر الفائدة على القرض تنافسية.

6-القرض متاح لأصحاب الدخول بحد أدنى يبدأ من 1500 جنيه شهريًا.

7-القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني.

8-يتم منح القرض بدون مصاريف فتح حساب.