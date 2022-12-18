تقرير يكشف طبيعة التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه بعد موافقة صندوق النقد

يرى المصرفيون أن مصر ، ممثلة في البنك المركزي المصري ، لديها القدرة على تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ، والسيطرة على السوق بتدفقات قوية للدولار الأمريكي ، وتعديل متطلبات صندوق النقد الدولي. بعد احتساب دفعة أولى أقل في المبلغ الإجمالي.

وافق صندوق النقد الدولي ، في اجتماعه صباح السبت ، على خطة تعاون مدتها 46 شهرًا مع مصر تتضمن قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار وصرف على الفور 347 مليون دولار من إجمالي القرض للمساعدة في تلبية ميزان المدفوعات واحتياجات دعم الميزانية.

ويعتقد مصرفيون أن قيمة الشريحة الأولى متدنية للغاية لأنها لا ترقى إلى مستوى توقعات وزير المالية محمد معيط الذي سبق أن قال إنها كانت 750 مليون دولار.

من أهم محددات حزمة السياسات التي ذكرها صندوق النقد الدولي في بيانه ، والتي من المتوقع أن تنفذها السلطات المصرية خلال فترة البرنامج ، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز مرونة الاقتصاد. احتياطيات الحماية الخارجية في مواجهة الصدمات الخارجية وانتقاد السياسة النقدية لانحرافها عن هذا المسار في وقت سابق.

وقالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة التنفيذية ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، إنها رحبت بالتزام السلطات المصرية الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لمعالجة المشكلة من خلال تشديد السياسة النقدية مسبقًا. بيان الصندوق والسياسات والتحركات نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.

وقالت سحر الدماطي ، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق ، إنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع دول صديقة مثل دول الخليج والمؤسسات الدولية ، فقد يكون لدى البنك المركزي سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. مساعدتها على التحكم في تدفق السوق.

وأضافت أن تحرير سعر الصرف يتطلب توافر الموارد الدولارية لتجنب الارتفاع المفاجئ للدولار أمام الجنيه ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في بيانه أن تؤدي اتفاقية “قرض الصندوق الممدد” ، التي وافق عليها ، إلى تشجيع مصر على تزويد مصر بتمويل إضافي على مدار البرنامج ، يصل إلى ما يقرب من عرض شركائها الدوليين والإقليميين 14 مليار دولار. بيان صدر في الساعات الأولى من الصباح.

وصرح نائب وزير المالية أحمد كاجوك في وقت سابق أن مصر ستتلقى 1.6 مليار دولار من ثلاث مؤسسات دولية لتعويض عجز الموازنة بنهاية يونيو من العام المقبل ، بما في ذلك مليار دولار من البنك الدولي و 4 مليارات دولار من البنك الدولي. البنك الآسيوي للبنية التحتية مليون دولار إلخ. وجاء أكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.

وقال الخبير المصرفي أيمن ياسين ، إن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه ليس حلاً للخروج من الأزمة الحالية لتجنب تكرار نفس الأخطاء ، مع انخفاض سعر الجنيه ووجود سعري صرف.

وأضاف أن مبلغ القرض الأولي لصندوق النقد الدولي منخفض للغاية ، “قد يؤدي إلى تفاقم أزمة العملة ، وعدم السيطرة على سوق الصرف الأجنبي لا يتناسب مع احتياجات السوق المصري ، الأمر الذي قد يؤدي إلى أكثر من دوامة واحدة. تقلبات أسعار الصرف “.

وشدد أيمن ياسين على ضرورة قيام مصر بوضع استراتيجية واضحة لزيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من الاستثمار المباشر والصادرات والسياحة ، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال عضو مجلس إدارة احدي البنوك الخاصة إنه إذا كان هدف البنك المركزي هو كبح جماح التضخم والسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار ، فهذا ليس في صالح نظام سعر صرف مرن للجنيه الإسترليني في هذه المرحلة ، مما أدى إلى زيادة الأسود. مضاربات السوق ، خاصة في قروض صندوق النقد الدولي ، المرحلة الأولى من المدفوعات الدولية صغيرة ولن تفعل شيئًا.

وأضاف أن البنوك المركزية تلعب حاليًا دورًا مهمًا في التدخل السريع وتعبئة احتياطيات النقد الأجنبي التي تم تكوينها خلال الأزمة الاقتصادية ، بهدف توفير تمويل ائتماني مستندي فوري للسلع الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.

ويعتقد أحد أعضاء مجلس إدارة البنك ، “لا داعي للتسرع في رفع أسعار الفائدة أو خفض قيمة الجنيه. هل يمكننا أن نطلب من صندوق النقد الدولي أن يهدأ ، لأنهم يعلمون جيدًا أن البنك المركزي يجب أن يسيطر على سوق العملات ، وليس العكس.

وتابع: “لقد أثبت التاريخ واختبار الزمن أن التحرير الكامل لأسعار الصرف لم ينجح في كثير من الأحيان في استقرار أسعار العملات في أوقات الأزمات ، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من نقص شديد في المعروض النقدي بسبب الظروف العالمية السائدة”.

وأوضح أن التحرير الكامل يتطلب من السلطات النقدية أن تتمتع بقدرة مالية هائلة ، وهي غير متوفرة حاليًا ، لذا فإن التحرير الكامل لأسواق المال يمكن أن يكون أكثر مرارة من كونه حلوًا ، “لذلك يبقى كل شيء على ما هو عليه”.

وعلى أرض الواقع ، أضاف المصدر أن رفع أسعار الفائدة وتحرير أسعار الصرف لن يساعد في حل الوضع الحالي على المدى القصير والمتوسط ​​، ولكي تنجح هذه الأدوات على أرض الواقع ، فإن العوامل الخارجية التي تؤثر علينا سلباً هي أولاً كل هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، يجب أن تتوقف.

وتابع: “أتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة معلقة حتى نهاية العام ويبدأ في تسهيل وتمويل أنشطة الائتمان المستندي الاستراتيجي بطريقة معقولة من المصادر الوطنية التقليدية ، من خلال الاستخدام الجزئي والمؤقت للاحتياطيات النقدية ، و جباية ما لا يقل عن 5٪ عمولة لإدارة العملات ، سننتظر بصبر حتى نهاية هذا العام “.

وأكد أنه “من المعقول والمعقول أن لا يلاحق البنك المركزي نذر السوق الموازية” ، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي هدفا جديدا للتضخم متوسط ​​الأجل في اجتماعه المقبل.