تعرف علي مصير السيارات المستعملة في مصر بعد توقعات وقف بيع الزيرو

حالة من الارتباك وعدم اليقين تسيطر على سوق السيارات المصري خلال الوقت الراهن بفعل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم، ومن المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال العام القادم 2023.

انتشرت خلال الوقت الراهن على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تصريحات عن وقف موزعي العلامات التجارية الكبرى بمصر عمليات بيع السيارات “الزيرو” لحين استقرار أسعار صرف النقد الأجنبي للتمكن من الوصول لتسعير عادل.

لم يقتصر الحديث على شبكات التوزيع الكبرى الخاصة بالعلامات التجارية، حيث امتدت تلك التصريحات على لسان التجار الصغار والمتوسطين أيضًا العاملين بسوق السيارات المصري، فتلك التصريحات تؤكد على مزيد من تعميق الأزمة الراهنة.

حسين مصطفى: لا يوجد اتفاق بين التجار لوقف بيع السيارات الزيرو

صرح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية للسيارات AVV سابقًا اللواء حسين مصطفى، أنه لا يوجد أي اتفاق تم بين تجار السيارات بعد بيع السيارات الزيرو، ونفي توقف البيع بالسوق بشكل كامل، وأوضح أن ما يحدث خلال الوقت الراهن نوع من أنواع خفض المبيعات أو انكماشها لعدة أشهر سابقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه التجار والمستهلكين على حدًا سواء منذ شهر فبراير السابق.

وتابع تصريحاته، أنه لم يتم رصد أي زيادة استثنائية على أسعار السيارات المستعملة داخل سوق السيارات المصري، وأكد على قاعدة الارتباط المتوازي بين المستعمل وبين السيارات الجديدة، ففي حالة زيادة أسعار السيارات الجديدة يتم زيادة سعر السيارات المستعملة والعكس صحيح.

رابطة تجار السيارات: توقف حركة البيع إجباري داخل السوق المحلي

كما أكد رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، أن هناك حالة من توقف حركة البيع الإجباري بالسوق المصري، وأكد أن معظم عمليات البيع التي تم إبرامها خلال الأسابيع السابقة تمت بين التجار وبعضهم وليست مع المستهلكين.

جاءت تلك التصريحات الإعلامية من رئيس رابطة تجار السيارات، حيث توقع أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد مزيد من التوقف والغلق بسبب عدم سماح المناخ الحالي لتجارة السيارات في السوق المحلي، واستبعد مخاطرة التجار أو المستهلك بأموالهم في ظل الظروف الراهنة.

شعبة السيارات: معظم قطاع السيارات أوقف حركة البيع لمدة 24 ساعة

كما أعلن عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية منتصر زيتون، أن معظم قطاع السيارات أوقف حركة البيع لمدة 24 ساعة، وأكد أن الهدف من تلك الخطوة هو استطلاع شكل السوق المحلي بعد قرارات صندوق النقد الدولي بشأن منح البلاد قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مدى تأثير هذا القرار على أسعار العملات الأجنبية وبالتالي تأثيرها بشكل فوري على أسعار السيارات الزيرو والمستعملة.

ونفى منتصر زيتون تأثير معارض السيارات الغير مملوكة لموزعي السيارات الكبار، وأكد على استعدادهم لبيع السيارات الزيرو اليوم وبدون أي تردد.

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