مفاجأة كبرى بسعر الدولار في مصر الآن

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه طول فترة معاملات اليوم، وتلك الحالة ليست وليدة اليوم ولكنها مستمرة لليوم الـ 5 على التوالي في معظم البنوك، في مقابل هذا انخفض سعر الدولار العالمي خلال الأيام القليلة السابقة مسجلًا أدنى مستوى له.

صرح صندوق النقد الدولي خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت عن عقد اجتماع المجلس التنفيذي، والذي أسفر عن الموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

هل يوجد تعويم ثالث للجنيه؟

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن مصر لم يكن أمامها أي بدائل إلا الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وأكد أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه المصري.

جاءت تلك التصريحات من الخبير الاقتصادي خلال لقاء إعلامي له ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، وأكد أن الأسعار انخفضت خلال شهر، في ظل توجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين من الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وأكد الخبير أن هناك من يقوم ببث الشائعات بشأن الاقتصاد المصري للتأثير السلبي عليه، وأضاف أن النقد الدولي شدد على أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنية المصري.

أسعار الدولار العالمية

على المستوى العالمي تراجع الدولار الأمريكي بقوة، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر تبعًا لمؤشر الدولار الرئيسي ” DXY”، والذي يتم من خلاله قياس أداء الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية.

حيث شهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار بعد التراجع القوي بحسب بيانات مؤشر الدولار أمام باقي العملات الرئيسي مسجلًا 104.55 نقطة فيما تخطى 114 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق بحسب التصريحات التي أعلن عنها “وول ستريت جورنال”.

تراجع مؤشر الدولار العالمي

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة من 114 نقطة، بسبب التأثيرات السلبية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول، حيث أشار لإمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي ليتم رفعها من 50 نقطة إلى 75 نقطة أساس.

حيث رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية خلال هذا العام بقيمة إجمالية سجلت 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماع معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة بعد زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينات من القرن الماضي.

سعر الدولار في مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال معاملات اليوم عن مستوى 24.72 جنيه في معظم البنوك الحكومية، ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي المصري صرح خلال مؤتمر اقتصادي تم عقده خلال أكتوبر السابق 2022 عن اعتزام إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار الأمريكي.

سجل خلال معاملات اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري للبيع 24.71 جنيه، وسجل سعر الشراء 24.63 جنيه.

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