توقعات سعر الدولار.. توقعات متضاربة لأسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة

واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية، حيث تحرك سعر الدولار في نطاق ضيق بالقرب من مستويات الـ 30.5 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعد أن شهد الجنية المصري انخفاضات حادة، تخطت حاجز الـ 32 جنيه للدولار خلال شهر يناير الماضي.

وتبدأ الحكومة المصرية طرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار خلال الأسبوع الجاري، مع ترقب لمدى الإقبال من الأسواق من خلال حجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها، وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبيرغ”، إن الحكومة المصرية يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، وشرحت أن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، اختارت الحكومة المصرية، سيتي غروب، وكريدي أغريكول إس إيه، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، للبيع المحتمل.

وفي إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتضمن اتفاقية مصر الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاماً بتقليص تأثير الشركات التي تديرها الدولة.

والجدير بالذكر أن دول الخليج قد تعهدت بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر، لكن لم يُضخ سوى جزء بسيط من هذا التمويل.

وفي سياق متصل انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5%، على أساس ربع سنوي، ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار ، في الربع الأول من العام المالي 2023 – 2022، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022، متراجعاً عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وفيما يلي أهم ما يسيطر على المشهد الاقتصادي في مصر خلال هذه الفترة، وما سيؤثر على سعر الجنيه في الفترة القادمة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري والعقود الآجلة

استقر سعر الدولار اليوم عند 30.42 جنيه للدولار للشراء، و30.42 جنيه للدولار للبيع، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال تعاملات اليوم.

وسجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه 30.57 جنيه للدولار للشراء، و30.62 جنيه للبيع، في مصرف ابوظبي الاسلامي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري استقر سعر الدولار عند مستويات 30.6234 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل مستويات 30.5222 جنيه للدولار للشراء.

وأشارت العقود الآجلة لـ 12 شهر للجنيه المصري إلى تراجع جديد نسبته 1.2% اليوم لمستوى 36.025، ويدل هذا التراجع على أن متداولي عقود المشتقات يرون احتمالية لسقوط أكبر للجنيه المصري.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

توقع الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية، هاني جنينة، أن ينخفض سعر الدولار إلى ما دون 30 جنيهًا خلال شهر، مؤكدًا أن السوق السوداء ستختفي، وسوف تتم السيطرة على أسعار الصرف بشكل كامل.

وأكد الخبير المصرفي المصري، محمد بدرة، أن سعر الدولار سوف يستقر عند 26 أو 27 جنيهًا، ولكن خلال الربع الأخير من العام الحالي، معللا ذلك بأن الطلب على الدولار سيتساوى مع العرض، وبالتالي ستهدأ وتيرة المعدلات المرتفعة، علاوة على تحسن أداء الجنيه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، محمد ماهر، إن هناك عجز في السيولة الدولارية حاليا، ومن ثم فمن المتوقع أن تحدث حالة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن سعر الدولار قد يرتفع بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% ، ليصل من 31.5 جنيه إلى 33 جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوقع 18 خبير اقتصادي من خلال استطلاع وكالة رويترز، أن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 26.24 بنهاية يونيو 2023، قبل ارتفاعه مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث في شركة إتش سي للأوراق المالية والسندات، نعمة الله شكري، أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حدود ال 32 جنيهًا بنهاية 2023.

وأضافت أن أداء الجنيه المصري خلال العام الحالي سيكون مرهونًا بالاستثمارات الأجنبية، سواء في أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبي المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

هل يستمر الدعم الخليجي لمصر؟

قال خبراء أن مصر قد تكون في حاجة إلى “دعم خارجي إضافي” ، لخدمة الديون ودعم الجنيه مع تزايد عجز الحساب الجاري، وسط غموض حيال الخطوات التي سوف تقوم بها دول الخليج، التي ما زالت الأكثر دعما لمصر، حيث قدمت مساعدات في السابق للقاهرة في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة، فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة.

ولكن يبدو أن المساعدات الخليجية لمصر قد لا تكون كسابق عهدها، وفقا لما ذكرته كريستين سميث ديوان، الباحثة البارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

وقالت “ديوان”، “قامت دول الخليج مثل السعودية مؤخرا، بتمديد شروط تقديم مساعدات لدعم مصر في تعزيز التمويل الخارجي، لكنها تقول أيضا إن المساعدات المستقبلية ستأتي بمزيد من الشروط.”

يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا يوم 18 يناير الماضي، عن تغيير في النهج الذي انتهجته الرياض منذ عقود، في تقديم مساعدات ومنح لبلدان عديدة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مصر ولبنان، فيما كان معظم المساعدات في صورة منح مباشرة وودائع مصرفية غير مشروطة.

التضخم

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022، وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

وأشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2023،‏ جاء متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي ومدعومًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي ليسجلا 47.9% و16.0% على الترتيب.

وضغط تراجع الجنيه في الآونة الأخيرة على المجتمع المصري مما دفعهم لتقليص نفقاتهم لتنحصر في الأساسيات فقط. حيث تقول الحكومة المصرية إن التضخم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها خلال المرحلة القادمة.

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