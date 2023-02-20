أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، باستعراض تقريرًا صادر من قطاع الرقابة والتوزيع بشأن عدد معارض “أهلا رمضان” المشاركة بجميع المحافظات المصرية لهذا العام 2023.

أوضح التقرير أن عدد معارض أهلا رمضان لعام 2023 وصل لـ 341 معرضًا بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بالإضافة للسلاسل التجارية وبعض منافذ “جمعيتي”.

عدد معارض أهلًا رمضان بالمحافظات

جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد معارض “أهلا رمضان” بواقع 71 معرضًا.

تليها محافظة الشرقية بـ 50 معرض.

تليها محافظة بني سويف بـ 47 معرض.

ثم محافظة الغربية بـ 29 معرض.

تليها محافظة الوادي الجديد بعدد 15 معرض.

ثم محافظة الجيزة بـ 14 معرض.

ثم محافظة جنوب سيناء بـ 13 معرض.

ثم محافظة الإسكندرية والدقهلية بعدد 11 معرض تليهم.

محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض.

ثم دمياط والبحيرة بعدد 9 معارض.

ثم مدينة بورسعيد بعدد 5 معارض.

ثم محافظة البحر الأحمر بـ 3 معارض.

وأخيرًا مدينة السويس بـ 2 معرض.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023

سعر عبوة الزيت سعة 800 مم 35 جنيه.

سعر كيلو السكر 14.5 جنيه.

سعر كيلو الدقيق 17 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 14.5 لـ16.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

سعر كيلو المكرونة 6 ‏جنيهات.

سعر الدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم السوداني ‏الطازجة 135 جنيه.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 120 جنيه.

سعر طبق ‏البيض “30 بيضة” 86 جنيه.

صرح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، عن وجود تخفيضات كبرى على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023، بنسب تتراوح ما بين 25% و30% عن السوق، وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في تلك المعارض من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبرى.

وأكد أن نشر معارض أهلًا رمضان يتم بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة ووزارة التموين والتجارية الداخلية لتوفير السلع للمواطنين بجميع أنحاء البلاد، وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية تشارك بالمعارض وكذلك السلاسل التجارية تشارك بركن خاص بالمعارض، كما يتم طرح منافذ متنقلة، إلى جانب طرح السلع ببعض منافذ جمعيتي التي رغب أصحابها في المشاركة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين أن معارض أهلا رمضان تتم تحت رقابة تموينية كبرى من أجل مراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار المقررة لهذا.

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