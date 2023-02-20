الزراعة تعلن طرح كميات ضخمة من الدواجن المستوردة بالأسواق في هذا الموعد

أعلنت مصادر مطلعة أن البلاد قامت بالتعاقد على كميات ضخمة من الدواجن المستوردة المجمدة تمهيدًا لطرحها في الأسواق خلال الأيام القلية القادمة لمواجهة غلاء أسعار الدواجن المحلية بسبب مغالاة التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح خلال تلك الفترة لتعويض خسارتهم خلال الفترة السابقة.

وأكد المصدر، أن سعر الدواجن المستوردة التي سيتم طرحها ستكون أقل من أسعار الدواجن المحلية بنسبة 30%، وأشار إلى أن البلاد لجأت لهذا الحل لمواجهة جشع التجار الذين قاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيها، على الرغم من الإفراجات الجمركية عن كميات ضخمة من الأعلاف على مدار شهر يناير السابق 2023 وخلال الأسبوعين السابقين من شهر فبراير.

شعبة الدواجن: البلاد تريد خفض أسعار الدواجن بما يتناسب مع حد الأسعار المعتدلة

صرح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبدالعزيز السيد، أن البلاد تريد خفض أسعار الدواجن للحد المعقول، لهذا توجهت البلاد لاستيراد الدواجن المجمدة من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الدواجن المحلية على الرغم من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف التي كانت متكدسة بالموانئ بسبب أزمة الاعتمادات المستندية.

وأكد عبدالعزيز السيد، أن البلاد كانت رافضة لفكرة استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، حيث أن البلاد كادت تحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، حيث كان يتم استيراد 50.000 طن سنويًا في كان الاستهلاك حوالي 180.000 طن شهريًا.

وأضاف إلى أن أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الراهنة قاربت من مستوى 120 جنيه للدجاجة وزن كيلو ونصف، وتباع بأسعار مغالى فيها عن أسعار السوبر ماركت، ولفت إلى أن استيراد الدواجن من الخارج سيكون في نفس الوزن حوالي كيلو ونصف بسعر يصل لـ 95 جنيه، وهذا يقل عن سعر الدواجن المحلية بـ 25 جنيه، بالإضافة للدعم المقدم من قبل كبار المنتجين بالشركة القابضة بحوالي 20.000 طن للمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الراهنة.

وشدد على أن التجار لن يعانوا من أي خسائر بسبب طرح تلك الدواجن حيث أن السوق بالفعل يعاني من نقص كبير في نسبة المعروض إلى جانب زيادة الطلب، وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتفقت مع كبار منتجي الدواجن على الحصول على 1000 طن من الدواجن بأسعار مناسبة تمهيدًا لطرحها في الأسواق المحلية.

وأكد عبدالعزيز السيد، على أن يد الدولة قوية، وتسطيع فرض قدرتها على الجميع، لهذا لابد من إيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض فعلى الرغم من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، وطالب بضرورة تشغيل بورصة الدواجن مرة أخرى، وعدم زيادة الأسعار بشكل غير مبرر حيث وصلت الزيادة في أسعار الدواجن لنسبة 350% وهذا مبالغ فيه وغير مبرر.

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