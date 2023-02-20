الحكومة توضح تفاصيل طرح شركات جديدة بالبورصة

أعلنت رئاسة الوزراء تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن متابعة كافة التفاصيل عن طرح 32 شركة بالبورصة المصرية بهدف الاستثمار، وما وصلت إليه تلك الطروحات الحكومية وخطوات العمل على تنفيذها بشكل فعلي.

لهذا عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع موسع لبحث ما تم طرحه بشأن الـ 32 شركة بالبورصة في ضوء الإصلاحات التي ترغب فيها البلاد بهدف زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المحلي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع أن طرح الشركات لاقى مردود إيجابي بعد تلاقي طلبات من الشركات العالمية التي ترغب في مزيد من التفاصيل عن طرح الشركات لرغبتها في زيادة حجم استثماراتهم بالسوق المصري المحلي خصوصًا في ظل الاستقرار الذي تتمتع به البلاد فهذا يعد فرصة جيدة للاستثمار.

كما صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الحكومة تتابع عن كثب موقف طرح أسهم 32 شركة في قطاعات مختلفة تمهيدًا لطرح أسهمهم بالبورصة في إطار حرص البلاد على جذب المستثمرين الجدد للبلاد بما يتناسب مع سياسات البلاد لصالح المواطن المصري أيضًا.

أسماء الشركات الـ 32 المطروحة بالبورصة

بنك القاهرة المصرف المتحد البنك العربي الأفريقي الدولي شركة مصر لتكنولوجيا التجارة “إم تي إس” النصر للإسكان والتعمير المعادي للتنمية والتعمير شركة المستقبل للتنمية العمرانية مصر لأعمال الأسمنت المسلح شركة حلون للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيديكو” شركة الحفر للبترول شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” سيناء للمنجنيز المصرية للسبائك الحديدية الرباط لأنوار السفن بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع دمياط لتداول الحاويات والبضائع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام شركة مصر لتأمينات الحياة مصر للتأمين محطة توليد الرياح بجبل الزيت محطة توليد الرياح بالزعفرانة محطة بني سويف لتوليد الكهرباء صافي لتعبئة المياه تنمية الصناعات الكيماوية/ سيد شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” الأمل الشريف للبلاستيك مصر للمستحضرات الطبية

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