المالية تعلن تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس 2023

يشغل بال العديد من الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص موعد صرف رواتب شهر مارس 2023، فتلك الكلمة تعد من أكثر الكلمات المتداولة عبر محرك البحث جوجل، حيث يرغب المواطنين في معرفة موعد صرف رواتب شهر مارس 2023 لأن هذا الشهر يشهد حلول شهر رمضان المبارك.

حيث أوضحت وزارة المالية خلال بيان صادر عنها سابقًا مواعيد صرف رواتب شهري فبراير ومارس للموظفين والعاملين بمختلف الجهات، كما أوضح الكتاب الدوري لوزارة المالية مواعيد صرف رواتب شهر فبراير حيث بدء صرفها من يوم الخميس الموافق 26 من فبراير 2023 ويستمر على مدار الـ 27 و28 من فبراير الجاري.

مواعيد صرف رواتب شهر مارس

أكدت وزارة المالية أنه سيتم تبكير صرف رواتب العاملين والموظفين بمختلف الجهات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان والذي يوافق 22 من مارس القادم، وسيحصل الموظفين على رواتب مارس القادم عبر ماكينات الصراف الآلي ATM ومكاتب الصرافة بمختلف المحافظات.

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