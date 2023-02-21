بنك يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 35 جنيه قريبًا.. وحل وحيد يمنع ذلك!

تحدثت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، قبل اجتماع السياسة النقدية لصندوق النقد الدولي، عن الوضع الاقتصادي المصري.

وقالت كارلا في مقابلة مع بلومبرج، إن الوضع الحالي للاقتصاد المصري أفضل خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهور الماضية وذلك بسبب قرض صندوق النقد الدولي وإصلاحات الحكومة المصرية العديدة وأولها تخفيض قيمة العملة المصرية إلى مستويات 30.5 .

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تواصل خطوات الإصلاح منها الاستعداد لطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة، واستعادة حركة الاستيراد، وتحويل اختصاصات البنك المركزي الأخرى إلى اختصاصات وزارة المالية، وهو ما تراه سيزيد من تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.

وعن انخفاض قيمة الجنيه، قالت كارلا، إن الحكومة المصرية ستسعى للوصول إلى القيمة الحقيقية الفعلية للجنيه في وقت قريب عن طريق جذب المستثمرين، ودخول المستثمرين من الخليج العربي خاصة والذين يرهنون عودة أموالهم الساخنة إلى مصر والدخول في استثمارات مع انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته قبل ضخ الأموال في مشروعات أو شراء أسهم في شركات أو مصانع أو بنوك.

وأشارت كارلا، إلى أنه إذا لم يحدث تلك الأمور من عودة الأموال الساخنة وتخفيض قيمة الجنيه في وقت قريب، فسيكون مؤشرًا على انخفاض جديد لقيمة الجنيه المصري نحو مستويات 33، وقد يصل سعر الدولار إلى 35 جنيه.

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