أسعار الشقق في أرخص 5 مناطق بالقاهرة الكبرى بعد ارتفاعها بنسبة 30%

يحلم العديد من الأشخاص بامتلاك شقة سكنية بعيدا عن الإيجارات، ولكن ارتفاع الأسعار يجعلهم يتراجع قليلا ليبحثون عن مكان منخفض السعر ويكون مناسب لهم.

وحول أسعار الشقق، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار العقارات ارتفت بنسبة 20 لـ 35% خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري، وفق قوله.

أرخص الأماكن لبيع الشقق

وفيما يلي نرصد أرخص الأماكن لبيع الشقق بأسعار مخفضة، وفق خبراء وتجار العقارات.

حدائق الأهرام

يمكن شراء شقة في منطقة حدائق الأهرام حيث تتميز بأسعارها المناسبة بالإضافة إلى أنها تقع في الجيزة وقريبة من الهرم وفيصل، ووصل سعر أقل متر حاليا لـ5 آلاف جنيه، ويمكن أن يبلغ سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 100 متر نحو 550 ألف حتى 650 ألف في بعض الشوارع، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أو نصف تشطيب.

فيصل والهرم

يصل سعر المتر في منطقة الهرم لـ4.2 آلاف جنيه، فيما يصل في منطقة فيصل إلى نحو 3500 جنيه، ويمكن أن يصل سعر الشقة في منطقة التعاون والطالبية إلى 400 ألف.

منطقة المريوطية على الدائري

وتبدأ أسعار الشقق في منطقة المريوطية من 450 ألف جنيه، ويرتفع السعر كلما زادت الخدمات في المنطقة والعمارة، ليصل إلى 700 و600 ألف.

مدينة 6 أكتوبر

منطقة جمعية المستثمرين، يمكن أن يصل سعر الوحدة فيها إلى 500 جنيه، كما يوجد شركات تقدم وحدات بالتقسيط لمدة تصل لـ3 سنوات.

مدينة العبور

تتراوح أسعار الشقق في مدينة العبور من 500 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه، ويمكن التعامل مع شركات عقار لشراء الشقق بالتقسيط.