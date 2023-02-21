ارتفعت 20%.. زيادة جديدة بأسعار اللحوم البلدي والمستوردة في مصر

صرح عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية محمد ريحان، إن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 20%، اعتبارًا من بداية شهر فبراير الجاري 2023.

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالسوق المحلي

صرح محمد ريحان عن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق المحلية خلال الفترة الراهنة، وهي بعد ارتفاع الأسعار منذ بداية فبراير الجاري كالتالي:

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية الكندوز والضأن من 260 جنيه لـ 280 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر كيلو اللحم البلدي ليصل لـ 300 جنيه في بعض المناطق بمحافظة القاهرة.

شدد عضو شعبة القصابين، على أن أسعار اللحوم البلدي ارتفعت بالأسواق المحلية بعد الزيادات المستمرة والمبالغ فيها في أسعار الأعلاف خصوصًا أسعار الصويا وحبوب الذرة، وأوضح ان أسعار اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ البيع تباع بأسعار مخفضة بنسب كبيرة جدًّا عن أسعار السوق المحلي.

وأشار محمد ريحان، إلى أن اللحوم الحمراء المستوردة ارتفعت هي الأخرى بنسبة 20%، ليصبح سعر كيلو اللحم المستورد السوداني يتراوح ما بين 160 جنيه و180 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في حين يشهد السوق المحلي حالة من ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وعلى قائمتها اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء التي كانت تعد عندما كانت الأسعار مناسبة وجبة دائمة على سفرة معظم البيوت المصرية بمختلف أنواعها وأصنافها، ولكن أصبحت أسعار الدواجن البيضاء خلال الوقت الراهن مبالغ فيها.

مع بداية تعاملات اليوم استقرت أسعار الدواجن في مصر، حيث تراوح متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل الأسواق المحلية تبعًا للسعر المعلن عنه من بورصة الدواجن بقيم تتراوح ما بين 81 جنيه و85 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات 80 جنيه للكيلو، ويبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك من 85 جنيه ويختلف من منطقة لأخرى ومن محل لأخر، وشهدت متوسط أسعار الفراخ الساسو 90 جنيه، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بدءًا من 95 جنيه.

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