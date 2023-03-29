المالية تعلن مواعيد صرف رواتب أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذَا للتوجيهات والقرارات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين الأجور بالنسبة للعاملين في البلاد وأصحاب الكادرات الخاصة، والتي حصلت على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف رواتب العاملين بالزيادات الجديدة اعتبارًا من الـ 13 من شهر أبريل القادم أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وأشار وزير المالية إلى أن تلك التوجيهات الرئاسية تأتي في إطار جهود البلاد لاحتواء أكبر قدر ممكن من موجة التضخم الاقتصادي الراهنة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن تلك الحزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية تم إقرارها من قبل الجهات المسؤولة لتحسين أجور العاملين في البلاد وأصحاب المعاشات التي تبلغ تكلفتها السنوية ما يزيد عن 150 مليار جنيه منها حوالي 95 مليار جنيه مخصصة لتحسين الأجور وقيمة معاشات تكافل وكرامة، وحوالي 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

تعجيل صرف الزيادات الجديدة على الرواتب اعتبارًا من أبريل القادم 2023

وأوضح وزير المالية، أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة على الرواتب اعتبارًا من شهر أبريل القادم وحتى شهر يونيو من العام الجاري 2023 تبلغ حوالي 40 مليار جنيه، وأضاف الوزير، إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24.000 جنيه لـ 36.000 جنيه سنويًا، وأشار إلى أن الحد الأدنى الخاص بإجمالي الزيادات المقررة بتلك الحزمة للعاملين بالبلاد وأصحاب الكوادر الخاصة لن تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

واستئناف تصريحاته، بأنه تم إقرار الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين في البلاد لشغالي الدرجة الـ 6 العمالية، وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الـ 3 التخصصية بـ 5000 جنيه، و6000 جنيه لحاملي الماجستير، و7000 جنيه لحاملي الدكتوراه.

إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتلك القيمة

وأوضح، أن تلك الحزمة تتضمن إقرار علاوة بدورية بنسبة 8% موجه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه، و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة، بواقع 300 جنيه للدرجات الـ 6، 5، 4، و400 جنيه للدرجات الـ 1، 2. 3، و500 نجنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل وزارة، ووكيل أول الوزارة.

زيادة فئات المهن الطبية

وأشار الوزير، أن الحزمة تتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بقيم تتراوح ما بين 400 جنيه إلى 475 جنيه، حيث تتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه بالنسبة للأطباء وهيئات التمريض إلى جانب مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بقيمة 300 جنيه، بالإضافة لزيادة حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد وكذلك مراكز البحث بقيمة 300 جنيه شهريًا، تبعًا لتصريحات وزير المالية.

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