بمقدم 37 الف جنيه فقط.. احصل الآن علي شقة جاهزة على المفتاح من بنك CIB

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح العديد من برامج التمويل والخدمات البنكية المختلفة، لكي تتناسب مع احتياجات كافة عملاء البنك، ومن ضمنها قرض التمويل العقاري بقيمة مالية إجمالية تصل لـ 1.1 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المخصصة لفئة متوسطي الدخل بفائدة 3% فقط وتقسيط على 30 عام.

تفاصيل ومميزات القرض العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري من CIB

تمويل بقيمة 1.1 مليون جنيه مصري.

فترة سداد طويلة تصل لـ 30 عام.

عائد تناقصي يبدأ من 3% ويصل بحد أقصى لـ 8%.

ومقدم يبدء من 15% فقط من قيمة الوحدة العقارية

مصاريف ورسوم الطلب والتسجيل وكذلك رسوم التقييم العقاري، ويمكن الاستفادة منها بشكل مجاني.

تأمين على العقار مجانًا طوال فترة القرض.

يمنح صاحب القرض تأمين مجاني على الحياة.

إجراءات بسيطة تتم بكل سهولة ويسر

شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بنك CIB

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10.000 جنيه بالنسبة للشخص الأعزب، و14.000 جنيه للأسرة.

سعر الفائدة 3%.

مصاريف إدارية “خارج صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري”، وبنسبة 1% من قيمة التمويل.

نسبة إجمالي الأقساط لصافي الدخل الشهري لا تتعدي نسبة إجمالي الأقساط 40% من صافي الدخل الشهري.

مواصفات الوحدة يجب أن تكون كاملة المرافق والتشطيبات.

فما هي المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من CIB؟

بالنسبة للمستندات المطلوبة من الموظف، فهي كالتالي:

أن يكون الشخص أعزب.

يتقاضي راتب شهري ثابت من جهة العمل.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

شهادة إثبات صافي الدخل الشهري والسنوي صادرة من جهة العمل.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر “إن وجد”.

بالنسبة للأسرة:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج او الزوجة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل، لابد تقديم ما يثبت الدخل مع توضيح طبيعة العمل.

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل، تقديم برنت تأمينات.

يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد، في حالة وجود عمل إضافي، أو شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم.

يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال “أصحاب الشركات والمحلات التجارية”

بالنسبة للأعزب من رجال الأعمال فإن المستندات المطلوبة كالتالي:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي,

تقديم قوائم مالية صادرة من محاسب قانوني مقيّد بالبنك المركزي المصري لآخر سنة على الأقل أو كشف حساب بنكي آخر 12 شهر.

تقديم صورة من السجل التجاري “مستخرج حديث”، والبطاقة الضريبية.

بالنسبة للمستندات المطلوبة من أسر رجال الأعمال:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل، تقديم إثبات دخل شهري، مع توضيح طبيعة العمل.

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل يتم تقديم برنت تأمينات.

يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد “عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم”.

يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة ” كطبيب البشري، طبيب أسنان، وغيرهم”

بالنسبة للمستندات المطلوبة من الشخص الأعزب من أصحاب المهن الحرة:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

تقديم قوائم مالية من محاسب قانوني مقيدًا بالبنك المركزي المصري لآخر سنة على الأقل أو تقديم كشف حساب بنكي آخر 12 شهر.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

تقديم شهادة مزاولة المهنة أو عضوية النقابة أو السجل التجاري.

بالنسبة للمستندات المطلوبة من أسر أصحاب المهن الحرة:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل، تقديم إثبات الدخل الشهري والسنوي مع بيان طبيعة العمل.

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل، تقديم برنت تأمينات.

يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد “مثل وجود عمل إضافي، شهادات ادخار أو ودائع بنكية، وغيرها.

يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال الحرة “كالمصور الحر، المبرمج، مصمم الجرافيك، وغيرهم”

بالنسبة للمستندات المطلوبة من الشخص الأعزب من أصحاب المهن الحرة:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

تقديم قوائم مالية من محاسب قانوني مقيدًا بالبنك المركزي المصري لآخر سنة على الأقل أو تقديم كشف حساب بنكي آخر 12 شهر.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

بالنسبة للمستندات المطلوبة من أسر أصحاب المهن الحرة:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل، تقديم إثبات الدخل الشهري والسنوي مع بيان طبيعة العمل.

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل، تقديم برنت تأمينات.

يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد “مثل وجود عمل إضافي، شهادات ادخار أو ودائع بنكية، وغيرها.

يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات أو المستفيدون منها

بالنسبة للمستندات المطلوبة من الشخص الأعزب لأصحاب المعاشات أو المستفيدين منها:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

بالنسبة للمستندات المطلوبة من الأسر المستفيدة من المعاش:

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل، تقديم إثبات الدخل الشهري والسنوي مع بيان طبيعة العمل.

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل، تقديم برنت تأمينات.

يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد “مثل وجود عمل إضافي، شهادات ادخار أو ودائع بنكية، وغيرها.

يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال فترة التمويل.

حاسبة التمويل العقاري لمبادرة 3%

في البداية لابد من توضيح المبلغ المذكور مجرد رقم تقريبي وليس المبلغ المطلوب بالفعل لبيان كيفية حاسبة التمويل العقاري ضمن مبادرة الـ 3% المطروحة من البنك المركزي المصري، مثال على هذا إذا كان سعر الوحدة السكنية، 250000 جنيه، ومبلغ الدفعة المقدّمة، 45.000 جنيه “250.000 × 15% = 37.500، ويكون مبلغ التمويل، 212.500 جنيه (250000 – 37.500 = 212.500.

ويكون سعر الفائدة “تناقصي” بنسبة 3%، وفترة التمويل، 30 سنة، فيكون قيمة القسط الشهري حوالي، 768 جنيه، وكما أشارنا سابقًا تلك المبالغ توضيحية فقط وليس حقيقية لتوضيح آلية عمل حاسبة التمويل العقاري ضمن مبادرة الـ 3%.

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