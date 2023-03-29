سعر ومواصفات أرخص سيارة 7 راكب عائلية يابانية الصنع في مصر

يبحث العديد من الراغبين في اقتناء السيارات داخل السوق المحلي عن السيارات العائلية الجديدة التي تتميز بمساحتها الكبيرة، والتي يمكنها أن تحمل أفراد الأسرة دفعة واحدة، ومن أهم وأرخص سيارة عائلية مزودة بـ 7 مقاعدة داخل سوق السيارات المصري سيارة تويوتا روميون الـ MPV، وسيتم توضيح المواصفات التفصيلية عن تلك السيارة وأسعارها داخل سوق السيارات المصري المحلي.

مواصفات سيارة تويوتا روميون MPV

يتم طرح سيارة روميون بطول 4395 مم، وعرض السيارة يصل لـ 1735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2740 مم، ويصل ارتفاع السيارة الكلى عن الأرض 1690 مم، تقدم السيارة بعجلات رياضية وتقليدية قياس 15 بوصة، محرك السيارة 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 103 حصان وعزم أقصى 138 نيوتن عند 440 لفة بالدقيقة، ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 4 نقلات، السيارة تتسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.5 ثانية، وتصل لسرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر/ الساعة.

تجهيزات السلامة والأمان بالسيارة

تحتوي السيارة على العديد من تجهيزات الأمان والسلامة، ومنها وجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب تزويد السيارة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وموزعة بطريقة لإلكترونية EBD، مع وجود كاميرات وحساسات ركن خلفية.

كماليات السيارة

السيارة مزودة بالعديد من الكماليات ومنها وجود مكيف هوائي أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، إلى جانب وجود شاشة وسطية تعمل بنظام اللمس 7 بوصة، مدعمة للتوصيل بالهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، مع وجود نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وتشغيل المحرك بضغطة زر، مع وجود مدخل USB، AUX عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

سعر سيارة تويوتا روميون بمصر

السيارة مطروحة بالسوق المصري للسيارات بفئتين من التجهيزات الأعلى بسعر 525 ألف جنيه، والثانية الأعلى تجهيزًا بسعر 565 ألف جنيه.

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