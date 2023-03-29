مواصفات وأسعار أرخص سيارة لشيفروليه الأمريكية في مصر

يحلم الكثيرون بامتلاك سيارة، بسعر مناسب وسط ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومن ضمن السيارات التي تلقى رواجا وإقبالا من الناس وحصلت على ثقتهم هب علامة شيفروليه الأمريكية في مصر، نظرا لسعرها وتوافر قطع الغيار وقوة وكيلها في مصر.

وفي هذا الصدد، نعرض فيما يلي، أبرز مواصفات وأسعار أرخص سيارة ركوب تحمل علامة شيفروليه في مصر وهي السيدان أوبترا:

موصفات سيارة شيفرولية أوبترا

سيارة أوبترا مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي.

محرك السيارة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

قوة حصان محرك السيارة يصل إلى 110 حصان، وعزم أقصى يصل إلى نحو 147 نيوتن متر.

تتسارع سيارة شيفروليه من الثبات حتى 100 كم/س خلال 13.2 ثانية.

تستهلك سيارة شيفروليه في المتوسط نحو 7.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تقدم أوبترا بطول 4597 مم، وعرض يصل إلى 1736 مم.

ويصل طول قاعدة العجلات إلى نحو 2640 مم.

تتسع مساحة تخزين السيارة الخلفية حتى 405 لتر.

تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس تصل إلى نحو 15 بوصة.

ومن ضمن مميزات سيارة اوبترا أنها تقدم بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

السيارة مزودة بنظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

كما يوجد بها توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وهي سيارة مزودة بحساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

تقدم اوبترا بخاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث.

ويوجد بالسيارة مقاعد من الجلد، بالإضافة إلى فتحات تكييف للمقعد الخلفي، بجانب خدمة وخاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار وفئات شيفروليه أوبترا

تقدم شيفروليه أوبترا 2023 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي في السوق المحلي يصل إلى 501 ألف جنيه.