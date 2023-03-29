وصل 40 الف جنية.. ارتفاع جنوني بسعر طن حديد التسليح للمستهلك

ارتفاع غير مسبوق يمكن أن يطلق عليه ارتفاع جنوني بأسعار طن حديد التسليح للمستهلك، حيث واصل الحديد ارتفاعه لهذا الحد الغير مسبوق ليصل بالعديد من محافظات الصعيد للمستهلكين بسعر 43.000 جنيه للطن، بفارق 3000 جنيه في الطن عن محافظات الوجه البحري الذي يسجل بها سعر الطن 40.000 جنيه.

وصرح أحد تجار الحديد بمحافظة أسوان، أن سعر طن حديد التسليح قفزت قفزة كبيرة بسبب قيام الموزعين برفع سعر الطن أكثر من 13.000 جنيه دفعة واحدة، باعتبار أن أعلى سعر هو سعر طن حديد عز الذي يسجل حوالي 29.285 جنيه تسليم أرض المصنع، وأكد التاجر أن المصانع والشركات أعلنت عن أسعارها الجديدة مع بداية شهر مارس الجاري.

أسباب ارتفاع سعر طن حديد التسليح

وأشار التاجر، أن الزيادة مستمرة في سعر طن حديد التسليح للمستهلك بعدما قام العديد من التجار بتخزين كميات هائلة من الحديد تحسبًا لارتفاع السعر الجديد، ومن ثم يتم طرح تلك الكمية بالسوق لتحقيق أرباح مالية مضاعفة، ولفت إلى أن قيام التجار بتخزين حديد التسليح أدى لقلة المعروض منه في السوق المحلي واستغل التجار تلك الأزمة المفتعلة ليقوموا برفع السعر لهذا الحد.

تعليق رئيس شعبة مواد البناء على ارتفاع سعر طن حديد التسليح بالصعيد

علق رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، على ارتفاع سعر طن الحديد داخل السوق المحلي، حيث أكد أن بعض مصانع حديد التسليح قامت بتقليل حصص الوكلاء والموزعين مما أنعكس بشكل سلبي على انخفاض نسبة المعروض في سوق البناء المحلي، وأشار إلى أن هناك بعض المصانع الأخرى التي لا تعمل خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها بسبب تراجع الخامات المستوردة من الخارج، إلى جانب معاناة تلك المصانع من ضغوط بسبب التزامها بعقود للتصدير للخارج.

وأشار إلى أن مصانع حديد التسليح في مصر تقوم باستيراد نسبة تقرب من الـ 90% من الخامات والخردة من الخارج، وأكد أن تلك زيادة إنتاجها مرتبط بتدبير العملة الأجنبية في البنوك من أجل تعزيز عملية الاستيراد، ونفى رئيس شعبة مواد البناء إمكانية التوقع بأسعار حديد التسليح خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف أن سوق البناء المحلي يشهد حالة من الهدوء، وأضاف أن حركة البناء أصبحت قليلة للغاية والتجار يعانون من حالة قلة الطلب على حديد التسليح خلال تلك الفترة، وأشاروا إلى أن ارتفاع تكلفة النقل والنولون خصوصًا في محافظات صعيد مصر ساهمت بشكل كبير في تلك الزيادة الهائلة في سعر طن حديد التسليح، ولكن ليس بتلك الارتفاعات المبالغ فيها.

تأتي تلك الارتفاعات في سعر طن حديد التسليح في مصر بالتزامن مع تخفيض بعض المصانع والشركات خلال الفترة القليلة السابقة لانتاجها من الحديد، مما أدى لقلة المعروض فتلك تعد خطوة ممهدة لارتفاع كبير في الأسعار، بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب.

رفع سعر طن حديد التسليح مرتين متتالين خلال شهر مارس 2023

على الرغم من قيام بعض المصانع برفع سعر طن حديد التسليح مع بداية شهر مارس الجاري 2023، ولكن لم يكتفوا بتلك الزيادة بل قاموا بزيادة سعر الطن مرة أخرى على التوالي خلال شهر، فكانت المرة الأولى في يوم 7 من مارس الجاري حيث ارتفع سعر الطن لمستوى 29.285 جنيه بنسبة برفع 2300 جنيه في الطن وذلك سعر تسليم أرض المصنع، والمرة الثانية كانت في يوم 20 مارس الجاري، حيث تم زيادة سعر الطن بمقدار 2.850 جنيه في الطن ليصبح سعر الطن 32.135 جنيه تسليم أرض المصنع.

نسبة ارتفاع سعر طن حديد التسليح سجلت 88.7%

شهدت أسعار حدي التسليح في سوق البناء المحلي منذ شهر فبراير السابق 2023 ارتفاعًا بقيمة 88.7% مقارنة بنفس الشهر خلال العام السابق 2022 ، حيث سجل سعر الطن خلال شهر فبراير للعام السابق 2022 ما يقرب من 15.100 جنيه للطن، ولكن خلال فبراير السابق من العام الجديد ارتفع لمستوى 28.500 جنيه.

على الرغم من ارتفاع سعر حديد التسليح داخل سوق البناء المصري، فقد تراجعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 21% لتسجل ما يقرب من 1.412 مليار دولار خلال عام 2022، في مقابل 1.781 مليار دولار خلال العام الأسبق 2021.

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