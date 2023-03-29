بخصم 70%.. اغتنم الفرصة وامتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2022

أعلن مجلس النواب منذ فترة عن الانتهاء من التعديلات الجديدة بشأن خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

تعديلات شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

حيث تم التعديل على القانون الصادر تحت رقم 161 لعام 2022 الخاص بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج بخفض قيمة الوديعة المطلوبة لنسبة 70% على بعض السيارات، كما تضمن التعديل مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 أشهر حتى الـ 14 من شهر مايو القادم لعام 2023.

بالإضافة لتمديد العمل بها القانون لمدة 5 سنوات قادمة بدلًا من العمل به لمدة عام واحد، كما تم إلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة، وإعادة تقييم السيارات تبعًا للفئات المدرجة الأساسية والمتوسطة والكاملة على حسب كماليات كل سيارة.

كما تم تحديد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون تبعًا لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وكذلك سعة المحرك، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، كما تم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة على حساب وزارة المالية ويتم استرداد تلك الوديعة بالكامل بعد مرور 5 سنوات.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل العام السابق 2022، على قائمة أهم السيارات التي يبحث عنها المصريين بالخارج لاستيرادها، وتأتي الوديعة الدولارية للسيارة ذات الفئة الكاملة بقيمة 11.861 دولار، أما الفئة الأساسية بسعر 11.190 دولار، والفئة المتوسطة سجلت 11.525 دولار.

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل العام السابق، على محرك بقوة تصل لـ 120 حصان، رباعية الأسطوانات بسعة تصل لـ 1600 سي سي، السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيكي CVT، عزم أقصى لدوران السيارة لـ 154 نيوين/ متر، كما تتوفر بإصدارين مزودان بمحركات هجينة صغيرة.

يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.8 لتر/ 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ الساعة خلال فترة زمنية تصل لت 10.8 ثانية.

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