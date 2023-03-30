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تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم في مصر

محمد عبد الحميدنشر في: 30 مارس 2023 - 2:22م / آخر تحديث: 30 مارس 2023 - 2:22م
دقيقة واحدة
أسعار الدواجن اليوم : أسعار الفراخ في مصر
أسعار الدواجن اليوم : أسعار الفراخ في مصر

تراجعت أسعار الدواجن، في الأسواق خلال الساعات الماضية، مقارنة بالفترة الماضية، حيث هبط سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ليصل إلى نحو 63 جنيها في المزرعة، ويباع من 65 إلى 70 جنيها للمواطنين في المحلات، بعدما سجل في بعض المناطق خلال الأيام الماضية نجو 95 جنيه.

كما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات إلى نحو 57 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 60 إلى 65 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وأرجع خبراء في شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تراجع أسعار الدواجن نتيجة توافر المعروض، مع استيراد كميات كبيرة من الفراخ المجمدة البرازيلي، مما جعل أزمة الفراخ تتلاشى يوما بعد يوم.

وتراجع سعر كيلو البانيه، اليوم بنحو 40 – 60 جنيها، حيث يتراوح سعره للمستهلك من 140 إلى 150 جنيهًا في الأسواق، ليهبط بشكل كبير لأول مرة منذ عدة أشهر.

ويزداد اهتمام الناس وبحثهم عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي، يوميا، خاصة مع شهر رمضان المبارك، وهذا الانخفاض أرجعه خبراء إلى قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، حيث تتوافر في المجمعات الاستهلاكية.

وسجل سعر الفراخ البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين نحو 71.5 لوزن الكيلو و 100 جرام، وسعر الفرخة وزن الكيلو و 200 جرام يصل إلى نحو 78 جنيهًا، كما سجل سعر الفرخة وزن كيلو ونصف اليوم نحو 95 جنيهًا.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار البيض، تزامنا مع الأسبوع الثاني من رمضان وحاجة الناس للبيض كوجبة أساسية على مائدة السحور وفي تحضير الحلوى أيضا على مائدة الإفطار.

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، من 100 الى 105 جنيه في المزرعة، وتصل بسعر يتراوح بين 110 و115 جنيها للمستهلك، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 95 الى 100 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي، نحو 108 جنيهات في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 112 إلى 120 جنيهًا.

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محمد عبد الحميدنشر في: 30 مارس 2023 - 2:22م / آخر تحديث: 30 مارس 2023 - 2:22م
دقيقة واحدة
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