بديل محال الصاغة أول صندوق للذهب بمصر.. طريقة الاستثمار والشراء

يستعد سوق المال وبعض الشركات، لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب في مصر، وذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن.

وتعتبر صناديق استثمار الذهب أمر قديم بالنسبة للكثير من الدول في العالم، ولها تأثير كبير في اقتصاديات تلك الدول التي تطبقه، وبعد الإعلان عن الضوابط الجديدة من قبل هيئة الرقابة المالية، كشفت شركتان عن إنشاء أول كيان للاستثمار في الذهب بمصر.

أول صندوق استثمار في الذهب بمصر:

ويهدف صندوق استثمار الذهب، السماح للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب، وذلك عن طريق شراء وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

وسيتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار في صندوق الذهب عبر امتلاك كمية جرامات من المعدن الأصفر داخل الصندوق، ويستثمر الصندوق الذهب لصالح المشتركين به، وعند التخارج يستطيع المستثمر الحصول على ما يمتلكه من ذهب أو ما يساوي قيمته من أموال.

كيفية الاستثمار في أول صندوق للذهب بمصر:

وقد صرح ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في تصريحات تلفزيونية، أن الصندوق يستهدف السماح للمؤسسات والأفراد أن يستثمروا في الذهب بدون شراء الذهب العيني نفسه، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي سيحصلون عليها بدل الذهب العيني قد تتكون من عدد جرامات يصل من 25 إلى 50 جرامًا.

هل الشراء من صندوق الذهب أفضل من الشراء من محلات الصاغة:

ويرى مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الاستثمار في صندوق الذهب أفضل من شراءه بالطريقة التقليدية عبر محلات الصاغة المختلفة والوقوع تحت رحمة واستغلال التجار، حيث يحصل الشخص على فائدة على الوثيقة مع امتلاك الذهب بنفسه دون انتظار لارتفاع سعر الذهب أم انخفاضه، بعكس الشراء التقليدي الذي يعتمد على متغير واحد للربح وهو ارتفاع سعر الذهب في السوق.

وسيشتري المستثمر الورقة المالية التي ستكون مدعومة بغطاء من الذهب يتم إيداعه لدى أمين حفظ مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن مميزات تلك الطريقة للاستثمار في الذهب عدم تحمل تكلفة المصنعية، إضافة لتميزها بالسيولة للمستثمر، إذ يمكنه بيع الورقة في أي وقت يريده.

ومن مميزات صندوق الاستثمار في الذهب أيضا أنه يسمح للأشخاص بشراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، ما يجعل الفرصة مهيأة لصغار المستثمرين من أجل شراء كميات صغيرة من الذهب دون الحاجة إلى امتلاك مبلغ كبير لشراء سبيكة ذهبية، بالإضافة إلى أنه يحمي المستثمرين من التعرض للغش في أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه في الصندوق.