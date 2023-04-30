انخفاض غير متوقع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم

انخفاض غير متوقع في أسعار الفراخ البيضاء والبيض، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء الآن 62 جنيه بدلًا من 66 جنيه بانخفاض 4 جنيه دفعة واحدة في الكيلو، وجاء هذا الانخفاض بعد انخفاض في أسعار الفراخ الساسو خلال معاملات أمس الجمعة حيث سجل سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 67 جنيه بدلًا من 71 جنيه، بانخفاض 4 جنيه تبعًا لأخر التحديثات التي أعلنت عنها بورصة الدواجن الرئيسية في البلاد.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم بالأسواق المحلية

استقر مع بداية معاملات اليوم أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع عند مستوى 62 جنيه ليصل للمستهلك بسعر متوسط 71 جنيه يزيد أو يقل على حسب كل منطقة، ويختلف من محافظة لأخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن الأمهات داخل المزرعة 56 جنيه ويصل للمستهلك في المتوسط 62 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم السبت

سجل سعر كيلو الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” 67 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 73 جنيه، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة 99 جنيه لتصل للمستهلك بمتوسط سعر الكيلو 105 جنيه.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجل متوسط سعر كيلو البانية 150 جنيه.

وسجل متوسط سعر الأوراك ما بين 75 جنيه و81 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في المتوسط ما بين 65 جنيه و70 جنيه سعر الكيلو للمستهلك.

وتراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 45 و60 جنيه.

أسعار الكتكوت اليوم السبت

انخفضت أسعار الكتاكيت داخل المزارع، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والبلدي سجل سعر 5 جنيه، كما تراجع سعر الكتكوت الهجين لمستوى 5 جنيهات تقريبًا، وسجل سعر الكتكوت الفيومي 6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم بمصر

سجل سعر طبق البيض الأبيض 100 جنيه.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه في المتوسط.

وسجل سعر طبق البيض البلدي حوالي 103.75 جنيه.

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