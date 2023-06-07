توقعات سعر الدولار في السوق السوداء بعد بيان من المستثمرين ورئيس الوزراء

لقد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال معاملات الأسبوع الحالي ما بين 4، 6 جنيه، حيث كان يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 34 و36 جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 40 جنيه خلال الأسبوع السابق وذلك بعد قرار البنك المركزي بإنهاء السوق السوداء في مصر وبعد قرار الحكومة بالسماح بدخول واردات الذهب مع القادمين من الخارج بدون أي جمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

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ولقد ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، ما بين 40 و 40.5 جنيه مقابل الدولار الواحد وذلك مع نهاية معاملات الأسبوع الماضي، وذلك على حسب تصريحات مصدرين عاملين بشركات الصرافة ومراقبين لسعر الدولار في السوق السوداء، وكان من المتوقع أن يواصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع ولكن ما حدث أربك كل التوقعات فقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا كبيرًا، مما أربك حركة السوق السوداء للدولار وجعل تجار العملة يتكبدون خسائر كبيرة مما اضطرهم للتوقف عن العمل في السوق السوداء وهذا كله بفضل مبادرة جديدة تعصف بالسوق السوداء للدولار.

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صرح أحد المصادر في السوق السوداء للدولار ، أن عودة سعر الدولار الأمريكي للانخفاض من جديد يعود لما حدث من البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة ومحاولاته المستميتة للتخلص من السوق السوداء في مصر، وأيضًا مبادرة المستثمرين الجديدة التي ساعدت في التخلص من دولار السوق السوداء واختفاؤه.

و قد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك ما بين 30.84 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 30.94 جنيه خلال معاملات أمس تبعًا للتصريحات الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

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وأعلن مصدر أخر عامل بأحد شركات الصرافة، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاضه الشديد مرة أخرى أسبابه جهود مشتركة ما بين البنك المركزي المصري والحكومة والمستثمرين مما يدل على أن الحكومة والشعب يسعون لهدف واحد وهو انقاذ الاقتصاد المصري والتصدي لمن يريد النيل منه، ولا ننسى أيضًا أن سعر الدولار في السوق السوداء يتحرك بطريقة عشوائية مما ساعد على سرعة ضبط الأسعار فيه والسيطرة عليه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الصرافات والبنوك العاملة بسوق الصرافة المحلي مازالت تعاني من أزمة نقص النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام السابق 2022، بعدما نشبت الحرب الروسية الأكرانية وخروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشر بحوالي 22 مليار دولار من البلد وتم تمويلها من البنوك والبنك المركزي المصري.

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لهذا فقد تولدت أزمة للنقد الأجنبي وتوابع أخرى ومنها عودة قوائم انتظار طلبات الحصول على تمويل الاستيراد في البنوك، وبطء خروج البضائع من الموانئ مرة أخرى بسبب استمرار نقص المعروض من النقد الأجنبي بالسوق المحلي الرسمي والغير رسمي ولكن الحكومة بدأت بالفعل بالحد من هذه الأزمة عن طريق قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة الدولارية بمصر.

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