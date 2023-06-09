سعر الدولار.. تحذيرات هامة لمتداولي الدولار في السوق السوداء

شهدت الفترة الأخيرة ارتباكات وتحركات كثيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء بمصر، مما أدى لزيادة انتشار توقعات كثيرة عن زيادة هائلة في سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، ولكن ما حدث بعد ذلك كان سببًا كبيرًا في كسر حاجز كل التوقعات فقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا كبيرًا، مما أربك حركة السوق السوداء للدولار وجعل تجار العملة يتكبدون خسائر كبيرة مما اضطرهم للتوقف عن العمل في السوق السوداء وهذا كله بفضل مبادرة جديدة تعصف بالسوق السوداء للدولار. كما انتشرت الكثير من التحذيرات بشأن المتعاملين في السوق السوداء، ومن هذه التحذيرات أن أي شخص يتعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك الرسمية، يعرض نفسه للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية كبيرة وقد تصل العقوبات إلى الحكم بالسجن على كل من تثبت عليه تهمة الإتجار بالعملة الأجنبية خارج النطاق الرسمي مع دفع غرامة مالية.

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ورغم كل هذه التحذيرات عادت سوق الصرف السوداء للدولار في مصر للظهور من جديد خلال الساعات الأخيرة، وذلك حدث بعد التحذيرات التي أطلقها بنك كريدي سويس السويسري بشأن المخاطر التمويلية التي قد تواجهها مصر في المستقبل، ولكن حدث عكس التوقعات وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال معاملات الأسبوع الحالي ما بين 4، 6 جنيه، حيث كان يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 34 و36 جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 40 جنيه خلال الأسبوع السابق وذلك بعد قرار البنك المركزي بإنهاء السوق السوداء في مصر وبعد قرار الحكومة بالسماح بدخول واردات الذهب مع القادمين من الخارج بدون أي جمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة وقد قامت الحكومة المصرية بمحاولة ضبط الأسعار في السوق السوداء لذلك قامت بإصدار قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة الدولارية بمصر.

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وقد شهدت سوق الصرف السوداء تقلبات وتشوشًا نتيجة لتصريحات وقرارات حكومية مطمئنة، إلى جانب تقارير دولية تشير إلى استقرار الجنيه في الفترة القريبة، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى حوالي 36 جنيهًا للدولار.

وقد شهد سعر الدولار تحركات ملحوظة في السوق السوداء تأتي بفعل التوقعات المتزايدة بتراجع قيمة الجنيه في المستقبل القريب، ومع تعافي السوق الموازية وتعزيز هذه التوقعات عبر التقارير والتصريحات التي تشير إلى احتمالية تعويم الجنيه، يشهد الدولار حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في السوق السوداء.

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وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد” إلى أن مصر تحتاج إلى سداد نحو 25 مليار دولار سنويًا على مدى الأربع سنوات القادمة، بما في ذلك 10.3 مليار دولار كمدفوعات لصندوق النقد الدولي و6.2 مليار يورو كفائض للسندات المقومة باليورو، وهذا يعتبر تحديًا تمويليًا يهدد بزعزعة ثقة المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.

كما تسببت التحركات الحكومية الجديدة في السوق السوداء في بعض الارتباك، سواء في سوق الذهب أو في برنامج الطروحات الحكومية، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يشير إلى تحسن قريب في الأوضاع.

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هذا وقد قامت الحكومة المصرية أيضًا بإعفاء الذهب الوارد مع الوافدين من الرسوم والجمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على الصناعة فقط، وهذا الموقف قد ساهم في فصل الأسعار بين الذهب في السوق المصرية وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وأدى أيضًا إلى انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية.

ومع ذلك، يتوقع بنك “ستاندرد تشارترد” في تقريره أن يستمر تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حتى يصل إلى حوالي 38.4 جنيه للدولار، وبالنظر إلى استقرار سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، فقد أدى هذا التوقع إلى ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء من جديد، ويتراوح حاليًا بين 38 و39 جنيهًا للدولار، بعد أن انخفض إلى مستوى 36 جنيهًا خلال الفترة الماضية، ومع تخفيض قيمة الجنيه، ستزيد الأعباء على الديون المصرية، فبحسب التقديرات الصادرة عن صندوق النقد، من المتوقع أن يصل معدل الدين إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2023، مقارنة بنسبة 91.6% في يونيو 2022.

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