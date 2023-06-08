تراجع جديد بأسعار حديد عز

شهدت أسعار الحديد ومواد البناء خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي، تراجعًا كبيرًا مقارنة بمستويات أسعار أمس، وذلك بعدما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، بعد ما قامت الحكومة المصرية بإصدار قرارات مصيرية، لمواجهة أزمة سعر الدولار في السوق السوداء، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

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رصد موقع مصر 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال معاملات اليوم، والتي تغيرت بشكل واضح وملحوظ عن مستويات أسعار أمس بحسب التصريحات الرسمية التي أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، وتلك الأسعار تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية ولا صحة للشائعات المنتشرة حول ارتفاع الأسعار .

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سعر طن حديد عز تسليم ارض المصنع الي 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد بشاي 36700 جنيه.

سعر طن حديد المصريين الي 36500 جنيه

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